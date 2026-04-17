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Redes sociales

Fuerte caída de la "vitalidad digital" de Javier Milei

Una consultora experta en monitoreo digital reportó un desplome del protagonismo del presidente Javier Milei en redes sociales desde su asunción hasta hoy.

Por Agencia NA
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QSocial Big Data, a través de su sistema de monitoreo estratégico QMonitor, presentó una nueva edición del Panorama digital argentino, un análisis en profundidad de la conversación digital en el país, que combina etnografía digital y análisis de grandes volúmenes de datos.

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Uno de los hallazgos más contundentes del informe es la fuerte caída de la vitalidad digital del presidente Javier Milei en la plataforma X: en diciembre de 2023, el mandatario acumulaba 3,1 millones de acciones mensuales en su antigua fortaleza digital. En marzo de 2026, esa cifra se redujo a apenas 400.000, lo que representa un desplome del 87 por ciento en 27 meses. Por lo tanto, X, concluye el informe, dejó de ser el territorio presidencial por excelencia.

Paradójicamente, durante ese mismo período, el ecosistema de influenciadores libertarios en X multiplicó sus publicaciones. Sin embargo, el informe advierte que esos esfuerzos se utilizan mayoritariamente para consolidar identidad interna y atacar adversarios, no para captar nuevos votantes. La comunidad oficialista habla cada vez más para adentro.

MILEI TIENE PEOR IMAGEN EN LOS TEMAS POLÍTICOS

El cruce entre módulos del informe arroja un dato llamativo: el presidente registra un sentimiento más positivo cuando la conversación digital gira en torno a la economía que cuando se refiere a la política. En la agenda del módulo político, su sentimiento es 56% negativo. En cambio, en el módulo económico, ese balance se invierte y alcanza un 55,6% positivo. El gobierno logra instalar relatos de logro en el terreno económico —fallo YPF, datos de pobreza, reconocimiento internacional— pero pierde la batalla simbólica en el plano político cotidiano.

LA GUERRA DUPLICÓ A LA ECONOMÍA

La economía continúa liderando en volumen de publicaciones dentro de la conversación digital argentina. Sin embargo, la guerra con Irán la duplica en términos de acciones ciudadanas. El dato que explica esta diferencia es contundente: el 68% de las interacciones sobre la guerra en Medio Oriente incluyen a Javier Milei. Cuando el presidente aparece en la conversación sobre el conflicto, la negatividad sube 21 puntos. Los argentinos no leen la guerra como un conflicto externo, sino como una decisión política de su propio gobierno.

LA BATALLA DE LA DISTRIBUCIÓN

Los influenciadores oficialistas generan el doble de acciones que los opositores: 48,9 millones contra 21,7 millones. La brecha no es ideológica sino infraestructural: detrás hay comunidades organizadas, pauta digital, procesos automatizados y conducción política con objetivos claros. En TikTok, la diferencia es de 6 a 1. La oposición no pierde la batalla de las ideas: pierde la batalla de la distribución. La economía es, de hecho, el único tema donde la oposición empata al oficialismo (39% contra 37,5%), y lo hace con un solo recurso: el testimonio, que derrota sistemáticamente al formato estadístico.

EL DOLAR DESAPARECIÓ DE LA AGENDA

Un dato sorprendente es la práctica desaparición del dólar de la conversación digital, con apenas 16 publicaciones en todo el mes. En un país donde el tipo de cambio fue históricamente el termómetro del ánimo social, su ausencia es noticia. No porque el problema se haya resuelto, sino porque la relativa estabilidad cambiaria removió el detonante.

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