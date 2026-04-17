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Polémica

Con un DNU, Milei autorizó el ingreso de tropas norteamericanas para hacer ejercicios militares

Con un DNU el Ejecutivo sorteó la vía legislativa para habilitar los ejercicios “Daga Atlántica” y “PASSEX”. El Gobierno argumentó que la demora en Diputados ponía en riesgo la preparación de las fuerzas locales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
yanquis

En un giro que profundiza el alineamiento geopolítico de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei autorizó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el ingreso de efectivos y medios de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a territorio argentino. La medida, oficializada este viernes 17 de abril a través del decreto 264/2026, permite la realización de los ejercicios militares combinados “Daga Atlántica” y “PASSEX”, sorteando la exigencia constitucional de aprobación legislativa.

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Elusión del Congreso y justificación oficial

Aunque la Constitución Nacional establece que es facultad del Congreso autorizar el ingreso de tropas extranjeras, el Ejecutivo apeló a la "naturaleza excepcional" de la situación para utilizar un DNU. Según los fundamentos de la norma, el Gobierno ya había enviado un proyecto de ley a la Cámara de Diputados el año pasado, pero la falta de dictamen y tratamiento legislativo puso en riesgo el adiestramiento de las fuerzas locales.

Desde el Gobierno argumentaron que la no participación en estas maniobras "afectaría significativamente el adiestramiento naval" y privaría a los militares argentinos de la "experiencia invaluable" de las fuerzas estadounidenses en contextos de combate real.

Detalles de los operativos: "Daga Atlántica" y "PASSEX"

El despliegue militar, que debió posponerse de su fecha original a principios de abril debido al conflicto bélico en Medio Oriente, se divide en dos grandes operativos:

  • Daga Atlántica: Se llevará a cabo entre el 21 de abril y el 12 de junio de 2026. Tendrá como escenarios la Base Naval Puerto Belgrano (Punta Alta), la VII Brigada Aérea (Moreno) y la Guarnición Militar Córdoba. Participarán 150 efectivos argentinos y 50 estadounidenses, con el apoyo de aeronaves como el Hércules C-130H y el C-17 Globemaster III. El costo estimado para el Estado argentino es de 428.750.000 pesos.
  • PASSEX: Este ejercicio naval se desarrollará en la Zona Económica Exclusiva argentina del 26 al 30 de abril. Estados Unidos desplegará medios de alto perfil como el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, mientras que la Armada Argentina intervendrá con el destructor ARA “La Argentina” y la corbeta ARA “Rosales”. Este operativo demandará una inversión de 466.729.990 pesos.

Alineamiento estratégico con Donald Trump

Estos ejercicios se enmarcan en lo que el Gobierno define como un “alineamiento estratégico sin ambigüedades” con la administración de Donald Trump. El canciller Pablo Quirno destacó que la relación bilateral se sustenta en coincidencias políticas y una visión común sobre la libertad y la seguridad global.

Para el Estado Mayor Conjunto, dirigido por el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, estas prácticas no solo buscan estandarizar procedimientos operativos, sino también posicionar a la Argentina como un "socio confiable" en materia de estabilidad regional, preparando el terreno para futuras misiones multinacionales.

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