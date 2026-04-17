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Comunicado

"La paciencia se ha agotado": mineros riojanos en pie de guerra por el freno a Vicuña

Trabajadores de Guandacol, Villa Unión y Villa Castelli rechazaron la decisión que frena el paso hacia el proyecto Vicuña y se declararon en estado de alerta y movilización.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Trabajadores mineros de La Rioja difundieron un comunicado en rechazo a las recientes medidas dictadas por la jueza María Greta Decker, que impiden el tránsito minero en un tramo clave de la Ruta Provincial N° 506, entre Guandacol y La Majadita, en San Juan. La decisión impacta de manera directa en la operatoria del proyecto Proyecto Vicuña.

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La resolución judicial se fundamenta en la falta de presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en territorio riojano, un reclamo que —según el secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay— llevaba tiempo sin respuestas satisfactorias por parte de la empresa.

Frente a este escenario, trabajadores mineros de localidades como Guandacol, Villa Unión y Villa Castelli expresaron “su más enérgico repudio” a la medida, al considerar que “no solo resulta arbitraria, sino que además atenta directamente contra el sustento de cientos de familias trabajadoras que dependen de la actividad minera para vivir con dignidad”.

En el comunicado, los trabajadores también salieron al cruce de las declaraciones de Azulay, quien en diálogo con Tiempo de San Juan había señalado la necesidad de que la empresa presente el EIA, advirtiendo sobre posibles impactos ambientales en territorio riojano.

Al respecto, los mineros afirmaron que esos dichos “no representan en absoluto el pensamiento ni la voluntad de los habitantes de Guandacol ni de sus comunidades aledañas”, y exigieron “pruebas concretas y verificables” sobre las denuncias vinculadas al polvo en caminos y al tránsito sobre la Ruta 506.

Además, defendieron el rol de la actividad minera en la región, al sostener que las compañías —entre ellas Vicuña— “no solo generan empleo directo con condiciones laborales dignas, sino que también han permitido el desarrollo de proveedores locales, impulsando el crecimiento económico de numerosas familias y dinamizando el comercio regional”.

En ese sentido, destacaron que los caminos utilizados para la actividad son mantenidos por las propias empresas, lo que —según indicaron— garantiza una conexión “efectiva y segura” entre Guandacol y localidades como El Zapallar y Las Cuevas, con una calidad “difícil de igualar” por parte del Estado.

El comunicado también incluyó críticas al gobierno riojano, al que acusaron de “obstaculizar toda posibilidad de progreso mediante decisiones y normativas” que, según expresaron, responden a intereses de “sectores privilegiados”.

“La paciencia se ha agotado”, advirtieron los trabajadores, quienes se declararon en estado de alerta y movilización permanente hasta tanto se reviertan las medidas judiciales que restringen el tránsito minero en la zona.

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El conflicto entre La Rioja, San Juan y la minera Vicuña sumó un nuevo capítulo: pese al fallo judicial de la justicia riojana que ordenó frenar la actividad en el proyecto minero sanjuanino y prohibir el acceso por Guandacol, la empresa ya reconfiguró su logística: mantiene la operación activa usando una traza por territorio sanjuanino.

El camino para llegar al campamento Batidero, de Vicuña va por la Ruta 430 y está habilitado (lo que hoy permite sostener la operación), está lejos de alcanzar los estándares óptimos de seguridad para el flujo vehicular que requiere la minera.

Pero el mayor problema se concentra en los tramos más altos, los que conectan directamente con la zona del proyecto. Esos sectores E y F -unos 50 kilómetros entre La Majadita hasta el campamento Batidero, fueron licitados el año pasado y estaban a cargo de la UTE Semisa-Terusi, pero el martes de esta semana se conoció que la minera le quito el contrato por incumplimientos en los tiempos de obra.

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