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Salud

Nación garantiza el abastecimiento de vacunas del Calendario Nacional junto a la OPS

Se trata del suministro de las vacunas incluidas en el Calendario Nacional.

Por Agencia NA
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El Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguraron el suministro de las vacunas incluidas en el Calendario Nacional, tras establecer un cronograma de entregas de las dosis adquiridas por la Argentina a través de los Fondos Rotatorios Regionales.

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La información fue difundida mediante un comunicado conjunto con el objetivo de llevar tranquilidad a las jurisdicciones y a la población en general.

Según precisaron ambas entidades, el actual contexto geopolítico internacional ha impactado en la capacidad de transporte aéreo y marítimo, lo que derivó en retrasos de envíos previamente programados, reconfiguración de rutas logísticas y un incremento significativo de los costos de flete.

Frente a este escenario, el trabajo articulado entre la cartera sanitaria nacional y la OPS permitió implementar acciones extraordinarias con los proveedores para agilizar los despachos y responder a las necesidades más urgentes del país.

Con el fin de brindar previsibilidad y certidumbre, el Ministerio de Salud y la OPS informaron que se acordó la presentación de un plan de entregas que será actualizado de manera periódica. Dicho esquema detallará las fechas estimadas de arribo de las vacunas y el estado de avance de cada envío, a fin de facilitar la planificación sanitaria de las provincias y el monitoreo público del proceso.

Asimismo, indicaron que se transparentarán los procesos de compra iniciados a través de los Fondos Rotatorios de la OPS. Esta medida incluirá instancias de intercambio técnico para informar sobre los tiempos, etapas e hitos operativos involucrados en la adquisición y distribución de las vacunas, con el propósito de fortalecer la confianza institucional y la coordinación entre los distintos niveles del sistema de salud.

De cara a las entregas previstas para el resto de 2026, el Ministerio de Salud de la Nación ratificó su decisión de sostener el abastecimiento del cronograma acordado con la OPS. En ese sentido, ambas partes reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para mejorar la previsibilidad de los envíos y reducir el riesgo de situaciones similares en el futuro, garantizando así la continuidad de las políticas de inmunización en todo el país.

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