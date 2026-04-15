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VacunArte+

Llamativa propuesta en San Juan: vacunas más muestras de dibujo, espectáculos, zumba y juegos

El evento se realizará en el Centro Cultural Estación San Martín en el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas 2026. Conocé el detalle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan lanza una nueva edición de VacunArte+, una jornada que combina salud y entretenimiento.

San Juan lanza una nueva edición de VacunArte+, una jornada que combina salud y entretenimiento.

Vacunarse también puede ser un plan para disfrutar. Con espectáculos, clases de zumba, arte en vivo y múltiples propuestas recreativas, San Juan lanza una nueva edición de VacunArte+, una jornada que combina salud y entretenimiento para promover la inmunización en todas las edades.

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El Ministerio de Salud de la Provincia junto a la Municipalidad de la Capital invitaron a la comunidad a participar de la 3ª edición de VacunArte+, el evento central de “San Juan Vacuna”, que se llevará a cabo el sábado 25 de abril, de 17 a 21 horas, en el Centro Cultural Estación San Martín.

La actividad se enmarca en la Semana de la Vacunación en las Américas (SVA 2026) y propone una jornada abierta que integrará salud, arte, deporte y recreación, con el objetivo de promover la vacunación a lo largo de toda la vida en un entorno participativo y accesible.

Durante la actividad, se dispondrán postas sanitarias organizadas por grupos etarios, donde se revisarán carnets, se completarán esquemas de vacunación y se brindará consejería personalizada. Además, habrá dispositivos complementarios como vacunatorio móvil, testeos de HPV, controles odontológicos y acciones de prevención vinculadas a zoonosis.

La propuesta incluirá también múltiples actividades culturales y recreativas, como intervenciones artísticas, muestras de dibujo, espectáculos, clases de zumba, deportes y espacios participativos, generando un clima festivo que promueve el cuidado de la salud desde una perspectiva comunitaria.

Asimismo, se instalarán stands informativos y de servicios orientados al cuidado integral, con especial énfasis en la salud sexual y reproductiva, la nutrición, la salud mental, la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables.

La organización del evento

VacunArte+ cuenta con la participación de equipos interdisciplinarios del Ministerio de Salud junto a otros organismos provinciales, municipales e instituciones de la sociedad civil, consolidando un trabajo articulado que fortalece las estrategias de inmunización en la provincia.

Así como la tarea del municipio y el Ministerio de Salud, el evento está acompañado por el trabajo de distintos organismos del Poder Ejecutivo provincial, entre ellos el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Del mismo modo, se valora la participación de las zonas sanitarias de la provincia, otros ministerios como el de Minería, diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Civil Autismo San Juan y ALUSAJ, cuyo aporte resulta fundamental para el desarrollo de esta propuesta integral.

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