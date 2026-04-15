Llamativa propuesta en San Juan: vacunas más muestras de dibujo, espectáculos, zumba y juegos

Vacunarse también puede ser un plan para disfrutar. Con espectáculos, clases de zumba, arte en vivo y múltiples propuestas recreativas, San Juan lanza una nueva edición de VacunArte+, una jornada que combina salud y entretenimiento para promover la inmunización en todas las edades.

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El Ministerio de Salud de la Provincia junto a la Municipalidad de la Capital invitaron a la comunidad a participar de la 3ª edición de VacunArte+, el evento central de “San Juan Vacuna”, que se llevará a cabo el sábado 25 de abril, de 17 a 21 horas, en el Centro Cultural Estación San Martín.

La actividad se enmarca en la Semana de la Vacunación en las Américas (SVA 2026) y propone una jornada abierta que integrará salud, arte, deporte y recreación, con el objetivo de promover la vacunación a lo largo de toda la vida en un entorno participativo y accesible.

Durante la actividad, se dispondrán postas sanitarias organizadas por grupos etarios, donde se revisarán carnets, se completarán esquemas de vacunación y se brindará consejería personalizada. Además, habrá dispositivos complementarios como vacunatorio móvil, testeos de HPV, controles odontológicos y acciones de prevención vinculadas a zoonosis.

La propuesta incluirá también múltiples actividades culturales y recreativas, como intervenciones artísticas, muestras de dibujo, espectáculos, clases de zumba, deportes y espacios participativos, generando un clima festivo que promueve el cuidado de la salud desde una perspectiva comunitaria.

Asimismo, se instalarán stands informativos y de servicios orientados al cuidado integral, con especial énfasis en la salud sexual y reproductiva, la nutrición, la salud mental, la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables.

La organización del evento

VacunArte+ cuenta con la participación de equipos interdisciplinarios del Ministerio de Salud junto a otros organismos provinciales, municipales e instituciones de la sociedad civil, consolidando un trabajo articulado que fortalece las estrategias de inmunización en la provincia.

Así como la tarea del municipio y el Ministerio de Salud, el evento está acompañado por el trabajo de distintos organismos del Poder Ejecutivo provincial, entre ellos el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Del mismo modo, se valora la participación de las zonas sanitarias de la provincia, otros ministerios como el de Minería, diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Civil Autismo San Juan y ALUSAJ, cuyo aporte resulta fundamental para el desarrollo de esta propuesta integral.