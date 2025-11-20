Dos encuentros con autoridades chilenas expusieron una grieta política impensada

No estaba dentro del radar de posibilidades que la visita de autoridades chilenas en el marco de la Fiesta Nacional del Sol se terminara transformando en un terreno de disputa. Este 20 de noviembre a las 11 el gobernador Marcelo Orrego recibió a su par de Coquimbo, Cristóbal Juliá; a la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena y a un grupo de consejeros regionales. Fue en Casa de Gobierno y como parte de los saludos protocolares que tuvo al primer mandatario provincial como protagonista. A la misma hora, pero en el Club Náutico de Ullum un grupo de ocho intendentes (7 peronistas y uno bloquista) se reunió con alcaldes del vecino país. En el medio, tirantez y planteos diferentes.

Fútbol Javier Milei bancó con un posteo a Verón en su crítica al campeonato que la AFA le reconoció a Rosario Central

Juliá se impuso en las elecciones del 2024. Fue con la agrupación Vamos Chile, que reúne a partidos de centroderecha. Siempre sintonía con Orrego y persigue colocar nuevamente en la agenda pública el proyecto del Túnel de Agua Negra. Ha recibido en varias ocasiones a comitivas de funcionarios sanjuaninos, con invitaciones formales extendidas de ambos lados de la Cordillera. Y acorde a esa relación entre pares, se dio el encuentro en Casa de Gobierno.

También dijo presente en Casa de Gobierno la Alcaldesa de La Serena, alineada con Vamos Chile como Juliá. Hubo un encuentro con la intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, en el palacio municipal. Fue la excusa perfecta para mostrar un trabajo compacto con “la comuna más visitada por sanjuaninos” y anunciar vuelos al destino turístico preferido.

Los alcaldes de la región de Coquimbo más alineados con la centroizquierda participaron de un encuentro distinto, fue en el club Náutico de Ullum y lo tuvo como anfitrión al intendente peronista David Domínguez. La agenda fue totalmente distinta y tuvo como eje pedir que el Comité de Integración habilite a la comisión de municipios a reunirse.

De Chile, dijeron presente el alcalde de Vicuña, de Salamanca, de Río Hurtado, La Higuera, Los Vilos y Monte Patria. Los peronistas que participaron fueron Domínguez; el intendente de Rawson, Carlos Munisaga; el de Pocito, Fabio Aballay; el de Calingasta, Sebastián Carbajal; el de Jáchal, Matías Espejo; el de 9 de Julio, Daniel Banega y la intendenta de San Martín, Analía Becerra. El otro que no se perdió el encuentro fue el bloquista Jorge Espejo, de Iglesia. ¿Una señal?

Según informaron las fuentes consultadas, se extendieron invitaciones a los jefes comunales de los 19 departamentos, pero solo hubo representantes del peronismo y un bloquista. El vacío municipal oficialista dejó un mensaje claro sobre la alineación de un sector y otro dentro del mapa político binacional.