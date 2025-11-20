jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Emprendedor

Daniel Scioli lanzó su propia yerba, en la que se ríe de su apodo y de su accidente

Daniel Scioli profundizó su faceta empresarial con un producto típicamente rioplatense.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, ha sido protagonista de un momento de humor institucional durante la Asamblea del Consejo Federal del Turismo (CFT) al presentar una yerba mate propia.

Lee además
santilli y adorni se reparten turismo, ambiente, y deportes: ¿y scioli?
Gabinete

Santilli y Adorni se reparten Turismo, Ambiente, y Deportes: ¿Y Scioli?
el gobernador de mendoza critico a la afa y hablo del descenso de godoy cruz
Picante

El gobernador de Mendoza criticó a la AFA y habló del descenso de Godoy Cruz

Esta marca de yerba lleva el apodo de Scioli, “Pichichi”, y se presenta en un envase de color naranja. El color naranja es una referencia directa al color de la camiseta del club de fútbol “La Ñata,” donde Scioli jugó por varios años. El apodo “Pichichi” proviene del ambiente del fútbol, donde se denomina así en España al máximo goleador de cada año, y Scioli lo adoptó por ser el máximo anotador del Club Villa la Ñata.

El funcionario sorprendió a la audiencia obsequiando paquetes naranjas de su marca. Scioli justificó la creación de su propia yerba mate comentando que, si el astro del fútbol Lionel Messi “tiene su propia yerba, por qué no la puedo tener yo”.

Es crucial destacar que la yerba “Pichichi”, que es elaborada en Misiones, no es un producto comercial ni se encuentra a la venta. Según aclaró Scioli, esta yerba se fabrica en cantidades limitadas con el objetivo de servir como obsequio institucional o souvenir.

El aspecto más llamativo del producto, y lo que completó el momento de humor, se encuentra en el reverso del paquete. Allí se lleva en grandes letras el eslogan “Se te fue la mano”. Este lema es una alusión al grave accidente que sufrió Scioli en 1989 en el río Paraná, en su época de motonauta, y a causa del cual perdió parte de su brazo derecho.

image

Este presente no es la primera vez que se utiliza como regalo oficial. Anteriormente, el funcionario ya había obsequiado paquetes de yerba “Pichichi” al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, durante una visita a Paraná, y también al ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes, Abdulla bin Touq Al Marri, durante una visita a Dubái.

image
Temas
Seguí leyendo

Según un importante medio financiero de Wall Street, se cayó el rescate financiero de bancos de EEUU a Milei

El peronismo cuestiona el INDEC de Lavagna y lanza su propio índice de inflación

Corrupción en la ANDIS: otro personaje clave se negó a declarar

El endeudamiento de las familias marcó un nuevo récord

Javier Milei bancó con un posteo a Verón en su crítica al campeonato que la AFA le reconoció a Rosario Central

Dos encuentros con autoridades chilenas expusieron una grieta política impensada

Causa Cuadernos: qué declararon los arrepentidos

Con militancia, cortes de calle y chispazos incluidos, proclamaron a los tres diputados nacionales por San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
gano el oficialismo en las elecciones del foro de abogados: el euforico festejo de salinas con su gente
Día clave

Ganó el oficialismo en las elecciones del Foro de Abogados: el eufórico festejo de Salinas con su gente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025. video
¡Es hoy!

Fiesta Nacional del Sol 2025: la guía definitiva con todo lo que tenés que saber para ser parte del festejo

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel video
Crimen en Santa Lucía

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel

 Imagen ilustrativa
Inseguridad

Brutal ataque de motochorros a una periodista sanjuanina en Desamparados

Te Puede Interesar

Darío Barassi, entre nostalgia y orgullo: Quiero que mis hijas vivan lo que yo viví acá
FNS

Darío Barassi, entre nostalgia y orgullo: "Quiero que mis hijas vivan lo que yo viví acá"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Instalaciones precarias y en mal estado, la combinación mortal de la tragedia en Las Chacritas
Investigación

Instalaciones precarias y en mal estado, la combinación mortal de la tragedia en Las Chacritas

Los cinco momentos más destacados del show en el Velódromo
En detalle

Los cinco momentos más destacados del show en el Velódromo

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?
Pronóstico

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?

Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento
En la vía pública

Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento