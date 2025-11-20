Daniel Scioli lanzó su propia yerba, en la que se ríe de su apodo y de su accidente

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, ha sido protagonista de un momento de humor institucional durante la Asamblea del Consejo Federal del Turismo (CFT) al presentar una yerba mate propia.

Esta marca de yerba lleva el apodo de Scioli, “Pichichi” , y se presenta en un envase de color naranja . El color naranja es una referencia directa al color de la camiseta del club de fútbol “La Ñata,” donde Scioli jugó por varios años. El apodo “Pichichi” proviene del ambiente del fútbol, donde se denomina así en España al máximo goleador de cada año, y Scioli lo adoptó por ser el máximo anotador del Club Villa la Ñata.

El funcionario sorprendió a la audiencia obsequiando paquetes naranjas de su marca. Scioli justificó la creación de su propia yerba mate comentando que, si el astro del fútbol Lionel Messi “tiene su propia yerba, por qué no la puedo tener yo”.

Es crucial destacar que la yerba “Pichichi”, que es elaborada en Misiones, no es un producto comercial ni se encuentra a la venta. Según aclaró Scioli, esta yerba se fabrica en cantidades limitadas con el objetivo de servir como obsequio institucional o souvenir.

El aspecto más llamativo del producto, y lo que completó el momento de humor, se encuentra en el reverso del paquete. Allí se lleva en grandes letras el eslogan “Se te fue la mano”. Este lema es una alusión al grave accidente que sufrió Scioli en 1989 en el río Paraná, en su época de motonauta, y a causa del cual perdió parte de su brazo derecho.

image

Este presente no es la primera vez que se utiliza como regalo oficial. Anteriormente, el funcionario ya había obsequiado paquetes de yerba “Pichichi” al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, durante una visita a Paraná, y también al ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes, Abdulla bin Touq Al Marri, durante una visita a Dubái.