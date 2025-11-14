viernes 14 de noviembre 2025

Gabinete

Santilli y Adorni se reparten Turismo, Ambiente, y Deportes: ¿Y Scioli?

Entre los cambios en el Gabinete presidencial está el desmembramiento de la secretaría que conduce Daniel Scioli. ¿Seguirá el ex motonauta en el gobierno?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El organigrama del Gobierno de Javier Milei está siendo sometido a modificaciones sustanciales, impulsadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en coordinación con el ministro del Interior, Diego Santilli. Estos cambios, que aún esperan la aprobación final de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, implican el traspaso de áreas y la creación de nuevas secretarías.

Una de las movidas más concretas es la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. Esta estructura, que hasta ahora encabezaba Daniel Scioli, será repartida entre las dos carteras centrales, lo que se traduce en una significativa acumulación de poder para Adorni y Santilli.

El nuevo poder de Adorni

El jefe de Gabinete, Adorni, asumirá el control de Turismo y Ambiente, áreas que quedarán bajo la órbita de Jefatura de Gabinete. Además de estas nuevas responsabilidades, Adorni consolidó previamente su control sobre la comunicación oficial. La Jefatura absorbió la Secretaría de Comunicación y Medios, que antes respondía a Presidencia.

Como "ministro coordinador", Adorni pasa a nuclear las atribuciones de la Vocería Presidencial y mantiene la competencia sobre los medios públicos (APE S.A.U., Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina).

El fortalecimiento del ministerio del Interior

Por su parte, el Ministerio del Interior, liderado por Santilli, ha sido dotado de mayores competencias. Deportes será traspasado a su órbita, un movimiento que fuentes oficiales señalan como una garantía de negociación con las provincias.

Además de Deportes, Santilli recupera atribuciones clave que habían sido temporalmente modificadas:

  • RENAPER: El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) volverá a la cartera de Interior, revirtiendo una medida administrativa que lo había trasladado al Ministerio de Seguridad. Históricamente, el titular de Interior ha mantenido estas competencias.
  • Fronteras: Aunque la Dirección Nacional de Migraciones permanece en Seguridad, los Centros de Frontera volverán a ser potestad del Ministerio del Interior, que aspira a controlar su gestión, infraestructura y coordinación.
  • Enlace Legislativo: Santilli solicitó la creación de un área (que podría ser secretaría o subsecretaría) que replique funciones similares a la de Enlace Parlamentario para aceitar la articulación con el Poder Legislativo.

El rol de Daniel Scioli

El hasta ahora secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, seguirá en el Gobierno. Pese a la división de la secretaría que encabezaba, se le ha garantizado su continuidad en la gestión.

No obstante, aún no hay una definición sobre el futuro rol que ocupará el ex Frente de Todos en el nuevo esquema.

El Ejecutivo ha manifestado que la decisión de armar la estructura y los traspasos está tomada, tratándose de una "decisión política". El diseño descrito surgió de la coordinación de los equipos de Adorni y Santilli y representa una síntesis que conforma a las "tropas" de ambos funcionarios.

Dejá tu comentario

