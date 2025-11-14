viernes 14 de noviembre 2025

Milei desmintió el fin del Monotributo, habló de "mentiras" y acusó a periodistas de ser "enemigos del Gobierno"

El presidente Javier Milei calificó las versiones sobre el fin del Monotributo de "mentiras y operaciones de delincuentes", reforzando la inconclusa desestimación matinal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien pidió no dar por ciertas informaciones que no salgan de canales oficiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
milei

El presidente Javier Milei salió este viernes a desmentir categóricamente las versiones que circularon sobre una supuesta eliminación del monotributo, régimen que dio un marco de mínima legalidad a 4,7 millones de personas. El mandatario negó que su Gobierno evaluó esa medida como parte de la reforma tributaria.

Milei lanzó fuertes acusaciones contra los medios de comunicación y los periodistas que difundieron la información. Afirmó que estas fueron “mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas”. Insistió en que la versión fue una "mentira inventada por los medios para generar ruido".

En su intervención, el jefe de Estado relacionó directamente estas versiones con el corte de la pauta oficial. Incluso fue más lejos al afirmar: “Los medios fueron enemigos del Gobierno porque les cortamos la pauta publicitaria”. Pidió al público: “No se enganchen en la mentira de ellos”.

El presidente aseguró que los equipos técnicos trabajaron en la reforma tributaria y en la modernización laboral. Comentó que el proyecto generó el Ministerio de Economía, Desregulación y la Secretaría de Trabajo. Señaló que recién en la reunión de gabinete del miércoles se aunaron los proyectos y hoy está en la Secretaría de Legal y Técnica para la confección final. Aseguró que durante estos días, “los medios estuvieron mintiendo abiertamente”. El mandatario pidió "bajar un poco la ansiedad", asegurando que los textos van a estar cuando tengan que estar listos.

La tibia desmentida de Adorni

La enérgica desmentida de Milei reforzó la posición que, más temprano, tomó el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien también salió a desactivar los rumores sobre el “fin del monotributo”.

Adorni se refirió a un “ruidoso gremialista que convocó un paro sin haber leído la modernización laboral”. El funcionario remarcó que la iniciativa no incluyó cambios en la ley de empleo público, lo cual hizo “aún más llamativo” el llamado a una medida de fuerza.

El funcionario pidió a los periodistas tomar como falsa la información que no fue proporcionada por el Gobierno. Indicó: “Cualquier afirmación de una medida que no salió de los canales oficiales, a priori, es falsa, como lo del monotributo”.

Sin embargo, de ello se desprendió que Adorni dio carácter de “falso” solo porque no fue oficial. La posibilidad de una eventual eliminación del monotributo generó un fuerte rechazo entre legisladores y organizaciones.

