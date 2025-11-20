jueves 20 de noviembre 2025

El endeudamiento de las familias marcó un nuevo récord

Los datos oficiales del Banco Central marcan una mora récord en el pago de las tarjetas de crédito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A medida que los gastos se siguen disparando, la morosidad en las familias alcanzó un nuevo récor en septiembre último, según un reporte del Banco Central.

De esta forma, se produjo el 11° incremento consecutivo en el ratio de irregularidad de los créditos.

El Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA) mostró que la morosidad en los hogares creció desde el 6,6% al 7,3%, máximo desde que la autoridad monetaria comenzó los registros, en enero de 2010.

Las expectativas para noviembre-enero muestran un giro hacia el optimismo.

Como venía ocurriendo en meses anteriores, el incremento se concentró en dos líneas: préstamos personales (donde el porcentaje trepó desde el 8,2% al 9,1%) y tarjetas de crédito (con un alza desde el 6,7% al 7,4%).

En el caso de los préstamos prendarios, hubo una leve suba, mientras que en los créditos hipotecarios se observó una estabilidad en apenas 0,9%.

Mientras tanto, para las empresas también hubo un aumento en la morosidad, pero bastante menor (desde el 1,4% al 1,7%).

En este caso resaltó el alza en los créditos con garantía prendaria.

Al agregar familias y empresas, la irregularidad avanzó desde el 3,7% al 4,2%.

En este caso, para remontarse a un valor más elevado hay que ir a inicios de 2022.

