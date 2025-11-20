Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?

Después del fuerte ventarrón que afectó este jueves a San Juan y que obligó a suspender la feria de la Fiesta Nacional del Sol , el tiempo tendrá una mejora notable este viernes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Pese a ello, el cielo continuaría con cierta inestabilidad visual.

Elecciones El Foro de Abogados va a las urnas: Salinas, Álvarez y Morfil buscan la presidencia

De acuerdo con el pronóstico, la jornada iniciará mayormente nublada, con una temperatura mínima cercana a los 16°C. Por la mañana, el cielo se mostrará parcialmente nublado y el viento será del Sur, con intensidades entre 23 y 31 km/h.

image

Hacia la tarde, se espera un ascenso térmico más marcado: la temperatura llegará a los 28°C, con una rotación del viento hacia el Este, manteniéndose entre 13 y 22 km/h. Para la noche, el cielo volverá a estar mayormente nublado y la temperatura rondará los 24°C, ya con viento del Noreste.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja durante toda la jornada, con valores que no superan el 10% en ningún momento del día.