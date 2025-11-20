jueves 20 de noviembre 2025

Pronóstico

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó los datos del tiempo para este viernes 21 de noviembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después del fuerte ventarrón que afectó este jueves a San Juan y que obligó a suspender la feria de la Fiesta Nacional del Sol, el tiempo tendrá una mejora notable este viernes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Pese a ello, el cielo continuaría con cierta inestabilidad visual.

Imagen ilustrativa.
De acuerdo con el pronóstico, la jornada iniciará mayormente nublada, con una temperatura mínima cercana a los 16°C. Por la mañana, el cielo se mostrará parcialmente nublado y el viento será del Sur, con intensidades entre 23 y 31 km/h.

image

Hacia la tarde, se espera un ascenso térmico más marcado: la temperatura llegará a los 28°C, con una rotación del viento hacia el Este, manteniéndose entre 13 y 22 km/h. Para la noche, el cielo volverá a estar mayormente nublado y la temperatura rondará los 24°C, ya con viento del Noreste.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja durante toda la jornada, con valores que no superan el 10% en ningún momento del día.

