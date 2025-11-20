La Jenny desembarca en San Juan con su nuevo unipersonal de humor

El reconocido humorista Wali Iturriaga presentará en San Juan, este jueves 20 de noviembre, su nueva propuesta unipersonal titulada “La Jenny, ¿Dónde está Juan Carlos?”. El show combina humor, frescura y situaciones cotidianas llevadas al extremo, una marca registrada del comediante sanjuanino, que vuelve a conectar con el público a través de personajes entrañables y escenas cargadas de comicidad.

La obra desarrolla la historia de Juan Carlos y su esposa, “La Jenny”, quienes se ven envueltos en una serie de enredos familiares tan inesperados como desopilantes. La función está programada para las 20:30 y se perfila como una noche imperdible para los amantes del humor. Con una duración aproximada de 120 minutos, la propuesta invita a disfrutar de una comedia ágil, cercana y apta para todo público,

El ingreso a la sala estará habilitado 40 minutos antes del inicio, permitiendo al público acceder con comodidad. Desde la producción destacan que la puesta mantiene el estilo popular y directo de Iturriaga, asegurando risas durante y después del espectáculo.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de entradaweb.com.ar. Los valores son: $25.000 para Platea Baja (filas 01 a 14), $23.000 para Platea Baja (filas 15 a 20) y $20.000 para Pullman.