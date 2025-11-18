Pronostican fuertes vientos para la Fiesta del Sol, que superarían los 80 km/h

A horas de que comience la Fiesta Nacional del Sol 2025 , distintos servicios meteorológicos anticipan que el evento más convocante de los sanjuaninos podría abrir su primera noche bajo un intenso viento Sur . Aunque la celebración está confirmada y seguirá su curso, el clima podría sumar un condimento inesperado en las jornadas de apertura.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno comenzará el miércoles con ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h. Para el jueves por la tarde -precisamente cuando la FNS 2025 levantará el telón- se mantendrían valores similares.

Sin embargo, Meteored ofrece un panorama más detallado y algo más inquietante: el miércoles no se superarían los 42 km/h, pero el jueves el viento comenzaría a intensificarse desde el mediodía. Según ese portal, hacia las 20 ya se registrarían ráfagas de entre 25 y 56 km/h, mientras que el mayor pico se produciría cerca de las 23, con ráfagas que podrían trepar entre los 56 y los 88 km/h. El fenómeno se mantendría durante la madrugada y recién aflojaría entre la mañana y el mediodía del viernes.

A pesar del viento Sur, el calor no dará tregua. Meteored anticipa una máxima de 38°C para el jueves, 31°C para el viernes y 34°C para el sábado, jornada en la que la fiesta cerrará su edición 2025.

Si bien las autoridades aún no emitieron advertencias específicas, se espera que en las próximas horas se actualicen los reportes para evaluar si el viento podría influir en la programación prevista.