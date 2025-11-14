ANSES: así quedan los montos SUAF con el nuevo aumento confirmado para diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el incremento que recibirán en diciembre los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Con la actualización del 2,3% basada en la inflación de octubre informada por el INDEC, las prestaciones familiares volverán a ajustarse para acompañar la suba de precios.

Ayuda al bolsillo Jubilados de ANSES: cómo acceder a los reintegros de hasta $120.000 mensuales

Ayuda al bolsillo ANSES anunció cuál será el calendario de pagos del aguinaldo para los jubilados

El aumento impacta tanto en la Asignación Universal por Hijo (AUH) como en las asignaciones familiares para trabajadores registrados, monotributistas y otros grupos contemplados en el régimen. La fórmula de movilidad vigente actualiza los montos mes a mes según la variación del índice de precios.

Cómo quedan los montos del SUAF en diciembre 2025

Tras la suba del 2,3%, las prestaciones familiares y universales alcanzan los siguientes valores:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

- AUH: $122.471,72

- AUH con discapacidad: $398.775,21

Asignación Familiar por Hijo (SUAF) según ingresos

Tramo 1 – Ingreso familiar hasta $891.041: $61.223,26

Tramo 2 – Entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83

Tramo 3 – Entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87

Tramo 4 – Entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17

Asignación por Hijo con Discapacidad

- Hasta $891.041: $199.366,21

- Entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77

- Desde $1.306.800,01 en adelante: $89.011,79

Asignaciones de Pago Único y otras prestaciones

- Nacimiento: $71.364,50

- Adopción: $426.742,24

- Matrimonio: $106.868,42

- Asignación por Cónyuge: $14.846,18

La inflación que definió el aumento

El INDEC confirmó que la inflación de octubre fue del 2,3%, con una variación interanual del 31,3%. Ese índice es el que determina el ajuste de las asignaciones familiares y jubilaciones del mes siguiente. El mecanismo de movilidad busca evitar que las prestaciones pierdan poder adquisitivo frente al avance de los precios.

Calendario de pagos de ANSES para noviembre 2025

Aunque estos montos rigen desde diciembre, ANSES ya informó el calendario de pagos de noviembre para las asignaciones familiares y universales:

AUH y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

DNI 0: 10 de noviembre

DNI 1: 11 de noviembre

DNI 2: 12 de noviembre

DNI 3: 13 de noviembre

DNI 4: 14 de noviembre

DNI 5: 17 de noviembre

DNI 6: 18 de noviembre

DNI 7: 19 de noviembre

DNI 8: 20 de noviembre

DNI 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

Mismas fechas que AUH.

Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 10 de noviembre

DNI 2 y 3: 11 de noviembre

DNI 4 y 5: 12 de noviembre

DNI 6 y 7: 13 de noviembre

DNI 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones de Pago Único (nacimiento, adopción y matrimonio)

Todas las terminaciones de DNI: del 12 de noviembre al 10 de diciembre

FUENTE: Perfil