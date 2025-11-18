martes 18 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Ola de calor anticipada en San Juan: miércoles con máxima de 35°

Este miércoles 19 de noviembre la ciudad vivirá una jornada que se presenta calurosa desde temprano y con cielo mayormente despejado, lo que exige prepararse para el calor y cuidar la hidratación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por el impacto de la ola de calor, se vienen los días con las temperaturas más altas de lo que va de la temporada en San Juan.

Por el impacto de la ola de calor, se vienen los días con las temperaturas más altas de lo que va de la temporada en San Juan.

La jornada del miércoles en San Juan arrancará con buena luminosidad y temperaturas que ya rondarán los 23 °C hacia las primeras horas de la mañana. Con el correr de las horas, el termómetro irá ascendiendo de manera sostenida hasta alcanzar una máxima estimada de 35 °C, manteniéndose la sensación térmica elevada durante la tarde. El cielo acompañará la subida térmica: por la mañana predominio de sol o parcialmente nublado, y hacia la tarde el aparecimiento de nubes intermitentes y mayor nubosidad hacia el cierre del día.

Lee además
Imagen ilustrativa.
¡Atención!

Pronostican fuertes vientos para la Fiesta del Sol, que superarían los 80 km/h
ANSES confirmó que la Tarjeta Alimentar se abonada con aumento en diciembre.
Ayuda al bolsillo

Tarjeta Alimentar: ANSES confirmó el monto para diciembre

A pesar de que la noche se perfila más templada que la habitual, la mínima nocturna volverá a situarse en torno a los 23 °C, lo que implica una renovación del ambientamiento caluroso aun cuando baje el sol. Frente a este panorama, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales, asegurar la hidratación adecuada, usar ropa ligera y preferentemente de colores claros, y mantener ventilados los espacios cerrados para atenuar la sensación térmica.

En definitiva, este miércoles será una jornada de calor significativo en San Juan: la mañana tranquila dará paso a una tarde exigente por el clima, y la noche no promete un alivio rotundo. Adelantar actividades al inicio del día o trasladarlas a espacios con sombra o aireado puede hacer la diferencia en la comodidad de la jornada.

Seguí leyendo

San Juan entra en su martes más cálido: se espera una jornada con sol pleno y máximas que superan los 34°

La semana arranca con mucho calor en San Juan: mirá a cuánto llegará la máxima

Boca juega por el primer puesto y River por ilusión de pescar una clasificación

Parte de San Juan sigue bajo alerta este domingo: se espera viento y, ¿llega finalmente la lluvia?

Diego: una vuelta más

Las innovaciones de Samsung redefinen los parámetros de calidad de imagen

Este viernes se vive la Noche de las Vinotecas 2025: la fiesta federal del vino argentino, en San Juan

Cortarán media calzada de una calle del microcentro capitalino: lo que hay que saber

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa.
¡Atención!

Pronostican fuertes vientos para la Fiesta del Sol, que superarían los 80 km/h

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La búsqueda del joven sanjuanino de 17 años que desapareció ayer lunes en el mar de Chile, continúa durante la mañana de este martes.
Importante operativo

Identificaron al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile y dijeron cuánto puede durar la búsqueda

El cantante Juan Cruz Rufino ante el juez Roberto Montilla durante la audiencia de este lunes.
Artista en problemas

Otra vez Juan Cruz Rufino: el cantante deberá pagar $5.000.000 para no ir a juicio por estafa

Buscan a un sanjuanino de 17 años que se bañaba en el mar en La Serena, en Chile, y desapareció.
Enorme preocupación

Sanjuaninos se tiraron al mar en Chile y el agua se los llevó: uno de ellos está desaparecido

Imagen ilustrativa.
¡Atención!

Pronostican fuertes vientos para la Fiesta del Sol, que superarían los 80 km/h

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es
Imprudencia

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es

Te Puede Interesar

Una persona mayor murió luego de ser chocada por una moto en Rawson
Siniestro vial

Una persona mayor murió luego de ser chocada por una moto en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por el impacto de la ola de calor, se vienen los días con las temperaturas más altas de lo que va de la temporada en San Juan.
Clima

Ola de calor anticipada en San Juan: miércoles con máxima de 35°

Los dos detenidos, en el medio: odontólogo y ahora abogado Luis Minin, y el otro, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández video
Exclusivo

Metieron presos a dos directivos de la Caja MOB que fueron condenados por el fraude millonario con un terreno

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General
Baigorrí al mando

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General

El raid delictivo de los delincuentes que robaron un auto en Rivadavia y terminaron en Santa Lucía
Fue seguido por CISEM

El raid delictivo de los delincuentes que robaron un auto en Rivadavia y terminaron en Santa Lucía