Ola de calor anticipada en San Juan: miércoles con máxima de 35°

La jornada del miércoles en San Juan arrancará con buena luminosidad y temperaturas que ya rondarán los 23 °C hacia las primeras horas de la mañana. Con el correr de las horas, el termómetro irá ascendiendo de manera sostenida hasta alcanzar una máxima estimada de 35 °C, manteniéndose la sensación térmica elevada durante la tarde. El cielo acompañará la subida térmica: por la mañana predominio de sol o parcialmente nublado, y hacia la tarde el aparecimiento de nubes intermitentes y mayor nubosidad hacia el cierre del día.
A pesar de que la noche se perfila más templada que la habitual, la mínima nocturna volverá a situarse en torno a los 23 °C, lo que implica una renovación del ambientamiento caluroso aun cuando baje el sol. Frente a este panorama, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales, asegurar la hidratación adecuada, usar ropa ligera y preferentemente de colores claros, y mantener ventilados los espacios cerrados para atenuar la sensación térmica.
En definitiva, este miércoles será una jornada de calor significativo en San Juan: la mañana tranquila dará paso a una tarde exigente por el clima, y la noche no promete un alivio rotundo. Adelantar actividades al inicio del día o trasladarlas a espacios con sombra o aireado puede hacer la diferencia en la comodidad de la jornada.