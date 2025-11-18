Ola de calor anticipada en San Juan: miércoles con máxima de 35°

Por el impacto de la ola de calor, se vienen los días con las temperaturas más altas de lo que va de la temporada en San Juan.

La jornada del miércoles en San Juan arrancará con buena luminosidad y temperaturas que ya rondarán los 23 °C hacia las primeras horas de la mañana. Con el correr de las horas, el termómetro irá ascendiendo de manera sostenida hasta alcanzar una máxima estimada de 35 °C, manteniéndose la sensación térmica elevada durante la tarde. El cielo acompañará la subida térmica: por la mañana predominio de sol o parcialmente nublado, y hacia la tarde el aparecimiento de nubes intermitentes y mayor nubosidad hacia el cierre del día.

A pesar de que la noche se perfila más templada que la habitual, la mínima nocturna volverá a situarse en torno a los 23 °C, lo que implica una renovación del ambientamiento caluroso aun cuando baje el sol. Frente a este panorama, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales, asegurar la hidratación adecuada, usar ropa ligera y preferentemente de colores claros, y mantener ventilados los espacios cerrados para atenuar la sensación térmica.

En definitiva, este miércoles será una jornada de calor significativo en San Juan: la mañana tranquila dará paso a una tarde exigente por el clima, y la noche no promete un alivio rotundo. Adelantar actividades al inicio del día o trasladarlas a espacios con sombra o aireado puede hacer la diferencia en la comodidad de la jornada.

