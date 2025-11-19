Jubilados de ANSES: cómo afecta el feriado al calendario de pagos

ANSES actualizó el calendario de pagos para jubilados en función del fin de semana largo.

Los jubilados y pensionados de la ANSES tendrán esta semana modificaciones en su calendario de pagos debido al día no laborable del viernes 21 de noviembre y al feriado por el Día de la Soberanía Nacional del lunes 24.

La reorganización del cronograma obligó al organismo a adelantar varias fechas , en un mes en el que los haberes llegan con aumento y bono extraordinario.

El esquema oficial había comenzado la semana pasada con el pago de haberes mínimos, pero el fin de semana largo —con bancos y oficinas cerradas— motivó la reprogramación de depósitos para evitar retrasos.

Por qué cambian las fechas de cobro

El Gobierno declaró no laborable el viernes 21 de noviembre, sumándolo al feriado del lunes 24, por lo que habrá cuatro días sin actividad bancaria ni atención en ANSES. Para garantizar el acceso a los haberes, el organismo adelantó pagos previstos para el viernes.

Haberes mínimos

Lunes 17: DNI terminados en 5

Martes 18: DNI terminados en 6

Miércoles 19: DNI terminados en 7

Jueves 20: DNI terminados en 8 y 9

Los jubilados cuyo DNI termina en 9 y que tenían fecha de cobro para el viernes 21 pasan al jueves 20.

Ese día podrán cobrar por ventanilla; el viernes sólo habrá extracción por cajero.

Haberes superiores a la mínima

Jueves 20: DNI terminados en 0 y 1

Martes 25: continúa el calendario para el resto

Miércoles 26: DNI 4 y 5

Jueves 27: DNI 6 y 7

Viernes 28: DNI 8 y 9

Calendario ANSES noviembre 2025: jubilaciones y pensiones

Jubilados con la mínima

DNI 0: lunes 10

DNI 1: martes 11

DNI 2: miércoles 12

DNI 3: jueves 13

DNI 4: viernes 14

DNI 5: lunes 17

DNI 6: martes 18

DNI 7: miércoles 19

DNI 8 y 9: jueves 20

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: lunes 10

DNI 2 y 3: martes 11

DNI 4 y 5: miércoles 12

DNI 6 y 7: jueves 13

DNI 8 y 9: viernes 14

Haberes superiores al mínimo

DNI 0 y 1: jueves 20

DNI 2 y 3: martes 25

DNI 4 y 5: miércoles 26

DNI 6 y 7: jueves 27

DNI 8 y 9: viernes 28

Estas modificaciones también repercuten en AUH, AFH y AUE, por lo que ANSES recomienda verificar las fechas actualizadas.

Cómo consultar la fecha exacta de cobro

Ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave se puede consultar:

fecha asignada

lugar de cobro

recibos

trámites disponibles.

Aumentos y montos para jubilados – noviembre 2025

En noviembre, todas las prestaciones recibieron un aumento del 2,08%, según el Decreto 274/2024, más un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.

Montos actualizados

Jubilación mínima: $333.085,39 → con bono: $403.085,39

PUAM: $266.468,31 → con refuerzo: $336.468,31

PNC por invalidez/vejez: $233.159,77 → $303.159,77

Pensión Madre de 7 hijos: $333.085,39 → $403.085,39

Jubilación máxima: $2.241.788,48 (sin bono)

FUENTE: BAE Negocios