miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para agendar

Jubilados de ANSES: cómo afecta el feriado al calendario de pagos

Por el fin de semana extralargo, ANSES adelantó pagos para varios grupos de jubilados. Mirá cómo queda el cronograma

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES actualizó el calendario de pagos para jubilados en función del fin de semana largo.

ANSES actualizó el calendario de pagos para jubilados en función del fin de semana largo.

Los jubilados y pensionados de la ANSES tendrán esta semana modificaciones en su calendario de pagos debido al día no laborable del viernes 21 de noviembre y al feriado por el Día de la Soberanía Nacional del lunes 24.

Lee además
ANSES confirmó que la Tarjeta Alimentar se abonada con aumento en diciembre.
Ayuda al bolsillo

Tarjeta Alimentar: ANSES confirmó el monto para diciembre
auh y aue: asi quedan los montos con el aumento de diciembre de anses
Importante

AUH y AUE: así quedan los montos con el aumento de diciembre de ANSES

La reorganización del cronograma obligó al organismo a adelantar varias fechas, en un mes en el que los haberes llegan con aumento y bono extraordinario.

El esquema oficial había comenzado la semana pasada con el pago de haberes mínimos, pero el fin de semana largo —con bancos y oficinas cerradas— motivó la reprogramación de depósitos para evitar retrasos.

Por qué cambian las fechas de cobro

El Gobierno declaró no laborable el viernes 21 de noviembre, sumándolo al feriado del lunes 24, por lo que habrá cuatro días sin actividad bancaria ni atención en ANSES. Para garantizar el acceso a los haberes, el organismo adelantó pagos previstos para el viernes.

Haberes mínimos

  • Lunes 17: DNI terminados en 5
  • Martes 18: DNI terminados en 6
  • Miércoles 19: DNI terminados en 7
  • Jueves 20: DNI terminados en 8 y 9

Los jubilados cuyo DNI termina en 9 y que tenían fecha de cobro para el viernes 21 pasan al jueves 20.

Ese día podrán cobrar por ventanilla; el viernes sólo habrá extracción por cajero.

Haberes superiores a la mínima

  • Jueves 20: DNI terminados en 0 y 1
  • Martes 25: continúa el calendario para el resto
  • Miércoles 26: DNI 4 y 5
  • Jueves 27: DNI 6 y 7
  • Viernes 28: DNI 8 y 9

Calendario ANSES noviembre 2025: jubilaciones y pensiones

Jubilados con la mínima

  • DNI 0: lunes 10
  • DNI 1: martes 11
  • DNI 2: miércoles 12
  • DNI 3: jueves 13
  • DNI 4: viernes 14
  • DNI 5: lunes 17
  • DNI 6: martes 18
  • DNI 7: miércoles 19
  • DNI 8 y 9: jueves 20

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: lunes 10
  • DNI 2 y 3: martes 11
  • DNI 4 y 5: miércoles 12
  • DNI 6 y 7: jueves 13
  • DNI 8 y 9: viernes 14

Haberes superiores al mínimo

  • DNI 0 y 1: jueves 20
  • DNI 2 y 3: martes 25
  • DNI 4 y 5: miércoles 26
  • DNI 6 y 7: jueves 27
  • DNI 8 y 9: viernes 28

Estas modificaciones también repercuten en AUH, AFH y AUE, por lo que ANSES recomienda verificar las fechas actualizadas.

Cómo consultar la fecha exacta de cobro

Ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave se puede consultar:

  • fecha asignada
  • lugar de cobro
  • recibos
  • trámites disponibles.

Aumentos y montos para jubilados – noviembre 2025

En noviembre, todas las prestaciones recibieron un aumento del 2,08%, según el Decreto 274/2024, más un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.

Montos actualizados

  • Jubilación mínima: $333.085,39 → con bono: $403.085,39
  • PUAM: $266.468,31 → con refuerzo: $336.468,31
  • PNC por invalidez/vejez: $233.159,77 → $303.159,77
  • Pensión Madre de 7 hijos: $333.085,39 → $403.085,39
  • Jubilación máxima: $2.241.788,48 (sin bono)

FUENTE: BAE Negocios

Temas
Seguí leyendo

ANSES: así quedan los montos SUAF con el nuevo aumento confirmado para diciembre

ANSES anunció cuál será el calendario de pagos del aguinaldo para los jubilados

Jubilados de ANSES: cómo acceder a los reintegros de hasta $120.000 mensuales

Anses arranca el calendario de pago: mirá cuándo cobrás y si te toca el esperado bono extra

¿Dónde obtener la mayor rentabilidad de sus dólares?

Ola de calor anticipada en San Juan: miércoles con máxima de 35°

Pronostican fuertes vientos para la Fiesta del Sol, que superarían los 80 km/h

San Juan entra en su martes más cálido: se espera una jornada con sol pleno y máximas que superan los 34°

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿donde obtener la mayor rentabilidad de sus dolares?
Contenido patrocinado

¿Dónde obtener la mayor rentabilidad de sus dólares?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los dos detenidos, en el medio: odontólogo y ahora abogado Luis Minin, y el otro, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández video
Exclusivo

Metieron presos a dos directivos de la Caja MOB que fueron condenados por el fraude millonario con un terreno

Imagen ilustrativa.
¡Atención!

Pronostican fuertes vientos para la Fiesta del Sol, que superarían los 80 km/h

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General
Baigorrí al mando

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Te Puede Interesar

El Estafador de ancianas admitió los fraudes que hizo y le dieron 3 años de pena: no irá preso
La sacó barata

El "Estafador de ancianas" admitió los fraudes que hizo y le dieron 3 años de pena: no irá preso

Por Redacción Tiempo de San Juan
El operativo de búsqueda del joven sanjuanino en el mar de Chile continúa sin arrojar resultados. 
Lamentable

Continúa sin novedades la búsqueda del joven sanjuanino que se perdió en el mar chileno

Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

Una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras durante un incendio provocado por un experimento en una escuela de Ullum. Permanece internada en el Hospital Rawson.
Terrible incidente

Una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras mientras hacía un experimento en una escuela sanjuanina

Orrego presenció el ensayo del show central de la Fiesta Nacional del Sol y entregó remeras a los artistas
Cuenta regresiva

Orrego presenció el ensayo del show central de la Fiesta Nacional del Sol y entregó remeras a los artistas