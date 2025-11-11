Jubilados de ANSES: cómo acceder a los reintegros de hasta $120.000 mensuales

ANSES tiene un programa que reintegrar dinero a los jubilados por compras en determinados comercios.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ), puso en marcha un programa de reintegros que devuelve hasta $120.000 mensuales a jubilados y pensionados. La medida busca mejorar el poder adquisitivo de los adultos mayores sin recurrir a bonos extraordinarios ni aumentos en los haberes previsionales.

El programa "Beneficios Anses" ofrece reintegros automáticos en compras realizadas con la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación o pensión. Los montos de devolución dependen del rubro y el comercio donde se realice la compra, pudiendo alcanzar un tope máximo de $120.000 por mes.

El vocero presidencial Manuel Adorni explicó que "el objetivo es acompañar a los jubilados y mejorar su poder adquisitivo sin generar más presión sobre el presupuesto público", destacando que los reintegros son financiados por los propios comercios y entidades bancarias.

Para recibir este beneficio no es necesario realizar ningún trámite de inscripción. El sistema funciona automáticamente cuando los jubilados y pensionados realizan sus compras en comercios adheridos utilizando la tarjeta de débito asociada a su cuenta bancaria donde perciben el haber previsional.

Los reintegros se acreditan dentro de las 48 horas posteriores a la compra directamente en la misma cuenta bancaria. El programa alcanza a más de siete millones de beneficiarios en todo el país.

Porcentajes de reintegro por rubros

Los porcentajes de devolución varían según la categoría de los productos:

10% de reintegro en supermercados y farmacias, sin tope por operación

20% de devolución en artículos de perfumería y limpieza

5% adicional para quienes utilicen la aplicación BNA+ del Banco Nación

Adicionalmente, la aplicación BNA+ remunera los saldos diarios al 32% TNA hasta $500.000, lo que representa un beneficio complementario para los usuarios.

El listado completo de comercios participantes está disponible en el sitio oficial de ANSES (www.anses.gob.ar/anses-comercios). Entre los adherentes se encuentran las principales cadenas de supermercados, farmacias y comercios de perfumería e insumos de limpieza de todo el país.

Los acuerdos se realizaron mediante convenios con entidades financieras y cámaras empresarias, garantizando una amplia cobertura geográfica y variedad de opciones para los beneficiarios.

Requisitos para recibir los reintegros

Para acceder a estos reintegros, los jubilados y pensionados deben:

Cobrar su haber previsional a través de Anses

Utilizar la tarjeta de débito de la cuenta donde cobran para sus compras

Realizar las compras en comercios adheridos al programa

No superar el tope máximo de $120.000 mensuales en reintegros

