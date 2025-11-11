martes 11 de noviembre 2025

Ayuda al bolsillo

Jubilados de ANSES: cómo acceder a los reintegros de hasta $120.000 mensuales

Te contamos cómo acceder al reintegro de $120.000 para jubilados por compras con débito. Conocé los comercios adheridos y los porcentajes

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES tiene un programa que reintegrar dinero a los jubilados por compras en determinados comercios.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), puso en marcha un programa de reintegros que devuelve hasta $120.000 mensuales a jubilados y pensionados. La medida busca mejorar el poder adquisitivo de los adultos mayores sin recurrir a bonos extraordinarios ni aumentos en los haberes previsionales.

¿En qué consiste el beneficio?

El programa "Beneficios Anses" ofrece reintegros automáticos en compras realizadas con la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación o pensión. Los montos de devolución dependen del rubro y el comercio donde se realice la compra, pudiendo alcanzar un tope máximo de $120.000 por mes.

El vocero presidencial Manuel Adorni explicó que "el objetivo es acompañar a los jubilados y mejorar su poder adquisitivo sin generar más presión sobre el presupuesto público", destacando que los reintegros son financiados por los propios comercios y entidades bancarias.

Para recibir este beneficio no es necesario realizar ningún trámite de inscripción. El sistema funciona automáticamente cuando los jubilados y pensionados realizan sus compras en comercios adheridos utilizando la tarjeta de débito asociada a su cuenta bancaria donde perciben el haber previsional.

Los reintegros se acreditan dentro de las 48 horas posteriores a la compra directamente en la misma cuenta bancaria. El programa alcanza a más de siete millones de beneficiarios en todo el país.

Porcentajes de reintegro por rubros

Los porcentajes de devolución varían según la categoría de los productos:

  • 10% de reintegro en supermercados y farmacias, sin tope por operación

  • 20% de devolución en artículos de perfumería y limpieza

  • 5% adicional para quienes utilicen la aplicación BNA+ del Banco Nación

Adicionalmente, la aplicación BNA+ remunera los saldos diarios al 32% TNA hasta $500.000, lo que representa un beneficio complementario para los usuarios.

Podés conseguir hasta un veinte por ciento en perfumería y limpieza.

El listado completo de comercios participantes está disponible en el sitio oficial de ANSES (www.anses.gob.ar/anses-comercios). Entre los adherentes se encuentran las principales cadenas de supermercados, farmacias y comercios de perfumería e insumos de limpieza de todo el país.

Los acuerdos se realizaron mediante convenios con entidades financieras y cámaras empresarias, garantizando una amplia cobertura geográfica y variedad de opciones para los beneficiarios.

Requisitos para recibir los reintegros

Para acceder a estos reintegros, los jubilados y pensionados deben:

  • Cobrar su haber previsional a través de Anses

  • Utilizar la tarjeta de débito de la cuenta donde cobran para sus compras

  • Realizar las compras en comercios adheridos al programa

  • No superar el tope máximo de $120.000 mensuales en reintegros

FUENTE: El Destape

