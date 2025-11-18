Renunció al ministerio de Economía Ornella Calvete, la hija de uno de los involucrados en las coimas de la ANDIS

Ornella Calvete, quien se desempeñaba como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, renunció a su cargo en el Ministerio de Economía, cartera encabezada por Luis Caputo. La dimisión se precipitó tras el avance de la Causa ANDIS y el hallazgo de grandes sumas de dinero en su domicilio.

Calvete ocupaba una función de peso en la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía. Las máximas autoridades de ese ministerio entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el descubrimiento judicial en su vivienda, en el marco del escándalo por supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El caso judicial y el dinero secuestrado

La causa judicial que involucra a Calvete se deriva de la pesquisa sobre presuntos retornos y supuestas irregularidades en la ANDIS. Miguel Ángel Calvete, padre de la exfuncionaria, está en el ojo de la tormenta como presunto nexo entre el organismo (que lideraba Diego Spagnuolo) y las droguerías.

Como parte de las investigaciones solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, se realizaron allanamientos en inmuebles de los principales apuntados. En el procedimiento realizado el 9 de octubre de 2025 en la propiedad de Ornella Calvete, los efectivos de la fiscalía incautaron cerca de 700.000 dólares y otras divisas en diferentes monedas extranjeras. Además del dinero en efectivo, se secuestraron documentos y dispositivos electrónicos.

Vínculos y comunicaciones con su padre

Los hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos incluyen comunicaciones entre Ornella Calvete y su padre.

Según reconstruyeron los investigadores y dictaminó el fiscal, Ornella Calvete alertó a su padre, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el diálogo, su padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma INDECOM y la disponibilidad de “cash blanco”.

El dictamen fiscal mostró que en esa conversación, Miguel Ángel Calvete le sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero (“mosca”): "por si entran acá y me ven con mosca” o “digo que me lo prestó alguien, olvidate”.

Otro intercambio, fechado el 10 de septiembre de 2025, reflejó la relevancia de los contactos familiares, donde Ornella preguntó sobre una reunión con alguien vinculado a una reconocida ortopedia, y su padre le prometió obsequios si el resultado era positivo.

Calvete, un todoterreno

Miguel Ángel Calvete es un dirigente conocido por su actividad en el sector supermercadista y en cámaras empresarias vinculadas al comercio. Se desempeñó como referente en organizaciones como la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Propietarios Chinos. La citación judicial a Miguel Ángel Calvete ganó notoriedad al producirse en paralelo con el escándalo de su hija, y el padre de la exfuncionaria se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para ser indagado en el marco del "caso ANDIS".

El impacto institucional del caso alcanzó al Ministerio de Economía debido a la dimensión de la suma secuestrada. El expediente sobre ANDIS se mantiene bajo secreto parcial, mientras la Justicia analiza las conversaciones, documentos y registros bancarios obtenidos en los diferentes allanamientos.