Tragedia en Flores: un bebé murió tras caer al vacío en el hueco de un ascensor

Un dramático episodio conmocionó este martes al barrio porteño de Flores, cuando un bebé de apenas un año y cuatro meses perdió la vida luego de caer al hueco de un ascensor en un edificio de avenida Avellaneda al 2400 . El niño estaba acompañado por su familia al momento del accidente.

Tras el llamado de emergencia, una ambulancia de la organización comunitaria Jevra Hatzalah llegó rápidamente al lugar y brindó asistencia inicial. Minutos después, acudieron personal del SAME, Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Comisaría Vecinal 7 C. Los rescatistas hallaron al pequeño en el subsuelo del edificio, luego de haber caído desde un piso alto.

Los médicos intentaron reanimarlo y lo trasladaron de urgencia al Hospital Teodoro Álvarez, el centro asistencial más cercano. Sin embargo, por la magnitud de los politraumatismos y un paro cardíaco, el niño murió pese a los esfuerzos por salvarlo.

El hecho quedó en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional N.º 12, que ordenó la labor de la Unidad Criminalística Móvil para realizar peritajes y tomar testimonios que permitan determinar qué ocurrió. En una primera revisión técnica, se verificó que el ascensor —con puertas manuales— se encontraba en funcionamiento normal.

Una de las hipótesis apunta a que, cuando las puertas se abrieron, el bebé habría intentado salir antes de que la cabina llegara al piso, cayendo por un estrecho espacio entre el borde y el ascensor, que habría sido llamado desde otra planta. De todos modos, los investigadores aguardan mayores precisiones para reconstruir con exactitud la secuencia.

El equipo psicológico de la Ciudad asiste a los familiares del menor, quienes permanecen en estado de shock ante la irreparable pérdida.