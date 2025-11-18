Al borde de la tragedia: una 'bombacha voladora' cayó en la cara de un motociclista y lo derribó

Los dos protagonistas del siniestro en Jujuy: la bombacha morada y el motociclista, en el asfalto.

Un episodio tan insólito como peligroso sorprendió a los vecinos de San Pedro de Jujuy: un motociclista que circulaba por una ruta local terminó en el piso después de que una bombacha morada, arrastrada por el viento, se le pegara en la cara y le hiciera perder el control del vehículo.

El hombre, que iba sin casco , no pudo evitar el impacto de la prenda, que se habría volado de un tendedero por las fuertes ráfagas que azotaban la ciudad. El golpe lo desestabilizó y lo hizo caer al asfalto, provocándole raspaduras y un susto enorme .

A pesar del accidente, el motociclista solo sufrió heridas leves, de acuerdo a lo que informó Todo Jujuy. Fue trasladado a un centro de salud cercano para una revisión preventiva.

El increíble episodio generó sorpresa entre los vecinos y reavivó el debate sobre la importancia de usar casco al manejar motos.

Accidente en ruta 2: una abeja entró al auto, el conductor perdió el control y cayó a una zanja

Una pareja de adultos mayores protagonizó un accidente vial en la ruta 2 luego de que una abeja ingresara al interior del auto. El conductor del vehículo perdió el control al intentar sacar al insecto y terminó cayendo a una zanja.

El hecho ocurrió la semana pasada a la altura del kilómetro 310, mientras circulaba en dirección a Mar del Plata desde Provincia de Buenos Aires. La aparición repentina de la abeja dentro del habitáculo provocó la maniobra brusca que derivó en la salida de la calzada, según informó el portal 0223.

Fuentes policiales indicaron que el vehículo terminó fuera de la cinta asfáltica tras perder el rumbo y se hundió parcialmente en la zanja lindera a la ruta, que tenía agua acumulada por las lluvias recientes.

Los afectados son un hombre de 87 años y una mujer de 76, ambos oriundos de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con lo publicado por el sitio local, pese al impacto y a la caída en la zanja, resultaron afortunadamente sin lesiones.

Personal policial se hizo presente en el lugar tras ser notificado del siniestro y tomó intervención en el hecho. Los agentes verificaron la situación y asistieron a los ocupantes del vehículo.

El automóvil permanecía dentro de la zanja lindera a la ruta, donde había quedado tras el despiste. Las imágenes difundidas mostraron el vehículo parcialmente hundido en el agua acumulada en la zona.

FUENTE: Todo Noticias