martes 18 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Insólito siniestro vial

Al borde de la tragedia: una 'bombacha voladora' cayó en la cara de un motociclista y lo derribó

El conductor terminó en el asfalto tras ser sorprendido por la prenda íntima que se habría volado de un tendedero

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los dos protagonistas del siniestro en Jujuy: la bombacha morada y el motociclista, en el asfalto.

Los dos protagonistas del siniestro en Jujuy: la bombacha morada y el motociclista, en el asfalto.

Un episodio tan insólito como peligroso sorprendió a los vecinos de San Pedro de Jujuy: un motociclista que circulaba por una ruta local terminó en el piso después de que una bombacha morada, arrastrada por el viento, se le pegara en la cara y le hiciera perder el control del vehículo.

Lee además
por una imprudencia mato a un motociclista en chimbas: condenado, pero no ira preso
Delitos Especiales

Por una imprudencia mató a un motociclista en Chimbas: condenado, pero no irá preso
muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en pocito
Tragedia

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

El hombre, que iba sin casco, no pudo evitar el impacto de la prenda, que se habría volado de un tendedero por las fuertes ráfagas que azotaban la ciudad. El golpe lo desestabilizó y lo hizo caer al asfalto, provocándole raspaduras y un susto enorme.

A pesar del accidente, el motociclista solo sufrió heridas leves, de acuerdo a lo que informó Todo Jujuy. Fue trasladado a un centro de salud cercano para una revisión preventiva.

El increíble episodio generó sorpresa entre los vecinos y reavivó el debate sobre la importancia de usar casco al manejar motos.

Accidente en ruta 2: una abeja entró al auto, el conductor perdió el control y cayó a una zanja

Una pareja de adultos mayores protagonizó un accidente vial en la ruta 2 luego de que una abeja ingresara al interior del auto. El conductor del vehículo perdió el control al intentar sacar al insecto y terminó cayendo a una zanja.

El hecho ocurrió la semana pasada a la altura del kilómetro 310, mientras circulaba en dirección a Mar del Plata desde Provincia de Buenos Aires. La aparición repentina de la abeja dentro del habitáculo provocó la maniobra brusca que derivó en la salida de la calzada, según informó el portal 0223.

Fuentes policiales indicaron que el vehículo terminó fuera de la cinta asfáltica tras perder el rumbo y se hundió parcialmente en la zanja lindera a la ruta, que tenía agua acumulada por las lluvias recientes.

Los afectados son un hombre de 87 años y una mujer de 76, ambos oriundos de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con lo publicado por el sitio local, pese al impacto y a la caída en la zanja, resultaron afortunadamente sin lesiones.

Personal policial se hizo presente en el lugar tras ser notificado del siniestro y tomó intervención en el hecho. Los agentes verificaron la situación y asistieron a los ocupantes del vehículo.

El automóvil permanecía dentro de la zanja lindera a la ruta, donde había quedado tras el despiste. Las imágenes difundidas mostraron el vehículo parcialmente hundido en el agua acumulada en la zona.

FUENTE: Todo Noticias

Temas
Seguí leyendo

Motociclista chocó en Rawson y dejó a su acompañante, que fue hospitalizada con heridas graves

"Si me voy con la moto, me voy contento": el desgarrador mensaje de la madre de Tato, el motociclista que murió en Caucete

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

ANMAT prohibió todos los productos de limpieza de una misma marca: de cuál se trata

Se quedó sin frenos, chocó contra un colectivo y liberó a 23 vacas que corrieron sueltas por la calle: el video

Mega incendio en Ezeiza: Investigan si fue intencional

Temporal devastador en Chubut: vientos extremos provocaron destrozos y dejaron a la provincia paralizada

El hermano de un gobernador atropelló y mató a un hombre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se quedo sin frenos, choco contra un colectivo y libero a 23 vacas que corrieron sueltas por la calle: el video
Un susto

Se quedó sin frenos, chocó contra un colectivo y liberó a 23 vacas que corrieron sueltas por la calle: el video

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era Lali, la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes
Dolor

Quién era "Lali", la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes

El cantante Juan Cruz Rufino ante el juez Roberto Montilla durante la audiencia de este lunes.
Artista en problemas

Otra vez Juan Cruz Rufino: el cantante deberá pagar $5.000.000 para no ir a juicio por estafa

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson
Solidaridad

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson

San Martín, post descenso: plantel licenciado, reunión cumbre en el Hilario Sánchez y la situación, una por una, de los futbolistas
Nuevo ciclo

San Martín, post descenso: plantel licenciado, reunión cumbre en el Hilario Sánchez y la situación, una por una, de los futbolistas

Buscan a un sanjuanino de 17 años que se bañaba en el mar en La Serena, en Chile, y desapareció.
Enorme preocupación

Sanjuaninos se tiraron al mar en Chile y el agua se los llevó: uno de ellos está desaparecido

Te Puede Interesar

La búsqueda del joven sanjuanino de 17 años que desapareció ayer lunes en el mar de Chile, continúa durante la mañana de este martes.
Importante operativo

Identificaron al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile y dijeron cuánto puede durar la búsqueda

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Terrible

A un sanjuanino lo investigaban por manosear a una sobrina y ahora queda en la mira por violar a otra

Giselle Fernández, Reina Nacional del Sol 2018; Lucía Ponce, Embajadora Primera del Sol 2020; y a María Muñoz, la primera Embajadora del Sol; juntas en el Stream de Tiempo de San Juan.
Segunda entrega

¡3, 2, 1... Fiesta Nacional del Sol!: entre coronas, promoción y creatividad, las representantes locales y los secretos de su misión

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es
Imprudencia

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es

Caída masiva de internet: Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT y hasta medios de comunicación
Preocupación

Caída masiva de internet: Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT y hasta medios de comunicación