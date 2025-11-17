lunes 17 de noviembre 2025

Accidente

El hermano de un gobernador atropelló y mató a un hombre

La Justicia investiga como un accidente el atropello y muerte de un hombre, a manos del hermano de un gobernador del norte argentino. El mandatario se manifestó en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un suceso trágico que ocurrió en la madrugada del sábado en la localidad de Quitilipi ha generado conmoción política y social en Chaco, luego de que Horacio Zdero (57), hermano del gobernador Leandro Zdero, atropellara y matara a un peatón. La víctima falleció en el acto.

image
Leandro y Horacio Zdero

Leandro y Horacio Zdero

Detalles del siniestro y la investigación

El siniestro fatal se reportó alrededor de las 5 de la mañana. Agentes de la comisaría local fueron alertados sobre un choque. Al llegar, constataron que una camioneta Ford Ranger blanca, conducida por Horacio Zdero, había embestido a un peatón de sexo masculino. La identidad del peatón aún no ha sido confirmada oficialmente.

Las circunstancias específicas del hecho, que ocurrió sobre el acceso Juan D. Perón, se encuentran bajo investigación. Reportes de medios locales indican que cerca de la zona del accidente funcionaría un local bailable.

Cuando el personal de salud llegó al lugar, la víctima había fallecido. En primera instancia, se le diagnosticó un traumatismo encefalocraneano grave, y el cuerpo fue derivado a la morgue del hospital local para su autopsia.

Resultado negativo en alcoholemia e imputación legal

De acuerdo con información proporcionada por la Policía local, agentes de la División Tránsito y Patrulla Vial de Sáenz Peña realizaron el test de alcoholemia al conductor. El resultado arrojó 0,00 g/l, siendo el test negativo.

La Fiscalía N° 3, a cargo de Marcelo Soto, tomó intervención en el caso. Inicialmente, la causa quedó caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito. Horacio Zdero fue notificado de la imputación por “Supuesto Accidente de Tránsito Fatal”.

La reacción del Gobernador

Tras conocerse la noticia, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, se pronunció públicamente a través de sus redes sociales.

El mandatario provincial expresó su dolor y solidaridad, señalando: “Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable”. Además, lamentó lo ocurrido y enfatizó que el hecho debe someterse a los procedimientos legales de rigor sin distinción alguna, como corresponde a cualquier ciudadano.

image

El gobernador realizó esta publicación el lunes, un rato antes de reunirse en la Casa Rosada con Diego Santilli y Manuel Adorni.

