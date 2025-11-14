viernes 14 de noviembre 2025

En Entre Ríos

Locura total: dos mujeres terminaron apuñaladas tras el robo de una gallina

Una joven de 23 años quedó detenida, acusada de haber atacado a las otras dos. El conflicto entre las participantes de la pelea era de larga data y se agravó con un episodio que tuvo como protagonista al animal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de imagen del momento en el que se produjo la pelea entre las mujeres en Entre Ríos.

Una discusión entre mujeres vecinas ocurrida en Paraná, Entre Ríos, terminó con dos de ellas internadas y con otra detenida, acusada de apuñalar a sus contrincantes. El particular desencadenante del conflicto fue, según deslizaron fuentes policiales, el robo de una gallina.

El episodio se registró el último jueves en el barrio Bajada Grande, en la capital entrerriana, donde una mujer hirió a otras dos con un arma blanca en medio de una fuerte discusión. La violenta pelea fue el desenlace de una conflictiva situación de larga data entre las protagonistas, que había escalado en las horas previas por la presunta sustracción del ave.

Según relató el comisario Hugo Paniagua a Canal 9 Litoral, “hacía dos semanas” que una de las protagonistas de la historia “había sufrido el robo del animal y se enteró que habían sido sus vecinas”. Si bien logró que se la devolvieran, “hoy salió a flote eso, discutieron y terminaron en una mala situación”, completó el jefe policial.

“La mujer manifestó que regresaba del kiosco y fue agredida en forma verbal y física por sus vecinas de enfrente, que son madre e hija. En ese momento, su hija salió en su defensa y se tomaron a golpes de puño“, agregó Paniagua.

En medio de la caótica escena, de acuerdo con el relato de los testigos, la hija de una de las implicadas se sumó con la idea de defender a su madre. En ese contexto, la chica recurrió a un elemento punzante y no dudó en atacar con ese instrumento a las oponentes de su mamá.

La Policía llegó al lugar alertada por un llamado de emergencia. Allí encontró a dos mujeres con lesiones cortantes, quienes fueron trasladadas a un hospital de la zona por un vecino. Las víctimas tienen 38 y 23 años.

Parte de la pelea quedó registrada a través de un video, que permitió identificar enseguida a la agresora, a quien detuvieron en el mismo lugar donde se había producido el ataque.

En el caso tomó intervención la fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación, María del Huerto Felgueres, que ordenó la detención de la joven -también de 23 años- y su consiguiente traslado a la Alcaldía de Tribunales, una vez que a la acusada le hicieron los controles médicos correspondientes.

FUENTE: Clarín

