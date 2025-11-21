viernes 21 de noviembre 2025

De no creer

Explota la venta ilegal de entradas gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol: a cuánto las ofrecen

En distintas redes sociales se puede ver imágenes de los tickets con distintos precios. Todos tienen la leyenda: “Cortesía”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Explota la venta ilegal de entradas que son gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol, en las redes.&nbsp;

Explota la venta ilegal de entradas que son gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol, en las redes. 

image
image

Mientras se espera con gran expectativa el desarrollo de la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025, que se vivirá en el Predio del Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay este viernes, la venta ilegal de entradas gratuitas para la celebración explota en las redes. Tanto en Facebook como Instagram y a través de estados de WhatsApp, se ofrecen los tickets que tienen la inscripción “Cortesía”, hasta en $35.000.

Fue en el inicio de la jornada que comenzaron a aparecer las fotos de las entradas que muestran la impresión 00.00 pesos y los precios a los que las ofrecen. La mayoría de los boletos que se vende son para participar de todos los eventos de la celebración, incluido el show musical principal, que esta noche tendrá como grandes protagonistas a Estelares y Ciro y Los Persas.

image

En este caso, las entradas son comercializadas a valores que llegan hasta los $35.000, pasando por $30.000 y $25.000.

En tanto que, los tickets que sólo permiten el ingreso a la Feria y el Velódromo son ofrecidos a valores que van de los $5.000 a los $8.000.

image

Más allá de esto, hay que destacar que aún quedan entradas oficiales disponibles a costos muy similares o incluso inferiores. Las mismas se pueden comprar de modo online en el sitio Autoentrada o durante el desarrollo de la fiesta las boletaría del Estadio.

Los precios de las entradas oficiales para disfrutar de los recitales en el Estadio San Juan del Bicentenario varían según la ubicación: $10.000 popular norte y sur, $25.000 campo (de pie), $30.000 platea alta y $35.000 platea baja (numerada). Todas las entradas incluyen el acceso a la Feria y al show del Velódromo. Las entradas sin acceso al Estadio pueden adquirirse a $5.000. Los menores de seis (6) años ingresan gratis únicamente a la Feria y al Velódromo.

Cabe destacar que está disponible la opción de adquirir entradas con tarjeta de crédito Visa o Mastercard de Banco San Juan, en tres (3) cuotas sin interés.

