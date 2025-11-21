Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas

Un llamativo y grave accidente generó caos vehicular este viernes en la Avenida de Circunvalación, en Capital, cuando un auto terminó incrustado en el guardarraíl central que divide los dos sentidos de circulación. Según fuentes policiales, un automóvil Volkswagen Suran redujo la velocidad y, desde atrás, una camioneta Toyota no logró frenar a tiempo y lo impactó de lleno.

El hecho ocurrió durante el mediodía de este viernes, a pocos metros del acceso que conecta Circunvalación con la Ruta 40, una de las zonas de mayor tránsito en el anillo capitalino. Tras el impacto, cuatro personas que viajaban en la camioneta debieron ser hospitalizadas. En el auto circulaban dos personas, y sólo una de ellas debió ser trasladada al Hospital.

Así mismo, la circulación se volvió lenta, ya que los conductores debían esquivar el sector afectado mientras personal policial trabajaba para señalizar y controlar el flujo vehicular.

En el lugar también intervino personal de emergencias para asistir a los ocupantes del auto, cuyo estado de salud aún se desconoce.