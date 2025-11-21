En cada edición de la Fiesta Nacional del Sol aparece una propuesta que se roba todas las miradas, pero este año nada superó al inflable gigante , una estructura colosal que se convirtió en la atracción favorita de chicos y grandes. Ubicado en pleno predio y con acceso totalmente gratuito, el circuito inflable no da tregua: desde que abre, mantiene una fila incesante de familias listas para vivir la aventura.

El ingreso está permitido para niños mayores de 3 años, mientras que los menores de 10 deben entrar acompañados por un adulto, aunque en la práctica la mayoría de las familias opta por atravesarlo unidas. La escena se repite una y otra vez: grupos completos lanzándose a la carrera, padres alentando a sus hijos y amigos que compiten para ver quién llega primero al final del recorrido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1992054725697519875&partner=&hide_thread=false El inflable gigante, la atracción que conquistó a todas las familias en la Fiesta del Sol pic.twitter.com/yLok5R4b9V — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 22, 2025

La experiencia combina obstáculos, trepadas, subidas. Tras los primeros metros, muchos participantes empiezan a sentir el esfuerzo: algunos deciden tomarse un descanso en los tramos más tranquilos, otros se rinden y regresan por donde llegaron, mientras que los más audaces lo completan “de un tirón” y hasta se animan a repetir el desafío varias veces.

image

Entre risas, respiros agitados y la adrenalina que genera avanzar sobre la superficie blanda, el inflable se consolidó como una de las paradas obligadas del predio. Su tamaño impacta, su recorrido desafía y su espíritu lúdico logra algo cada vez más difícil: hacer que grandes y chicos se diviertan juntos por igual.

image

En una fiesta llena de propuestas, el inflable se transformó en un verdadero fenómeno popular, donde el cansancio es parte del juego y la diversión está garantizada.