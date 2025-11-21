sábado 22 de noviembre 2025

Para grandes y chicos

El inflable gigante, la atracción que conquistó a todas las familias en la Fiesta del Sol

Ubicado en pleno predio y con acceso totalmente gratuito, el circuito inflable no da tregua: desde que abre, mantiene una fila incesante de familias listas para vivir la aventura.

Por Florencia García
En cada edición de la Fiesta Nacional del Sol aparece una propuesta que se roba todas las miradas, pero este año nada superó al inflable gigante, una estructura colosal que se convirtió en la atracción favorita de chicos y grandes. Ubicado en pleno predio y con acceso totalmente gratuito, el circuito inflable no da tregua: desde que abre, mantiene una fila incesante de familias listas para vivir la aventura.

El ingreso está permitido para niños mayores de 3 años, mientras que los menores de 10 deben entrar acompañados por un adulto, aunque en la práctica la mayoría de las familias opta por atravesarlo unidas. La escena se repite una y otra vez: grupos completos lanzándose a la carrera, padres alentando a sus hijos y amigos que compiten para ver quién llega primero al final del recorrido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1992054725697519875&partner=&hide_thread=false

La experiencia combina obstáculos, trepadas, subidas. Tras los primeros metros, muchos participantes empiezan a sentir el esfuerzo: algunos deciden tomarse un descanso en los tramos más tranquilos, otros se rinden y regresan por donde llegaron, mientras que los más audaces lo completan “de un tirón” y hasta se animan a repetir el desafío varias veces.

image

Entre risas, respiros agitados y la adrenalina que genera avanzar sobre la superficie blanda, el inflable se consolidó como una de las paradas obligadas del predio. Su tamaño impacta, su recorrido desafía y su espíritu lúdico logra algo cada vez más difícil: hacer que grandes y chicos se diviertan juntos por igual.

image

En una fiesta llena de propuestas, el inflable se transformó en un verdadero fenómeno popular, donde el cansancio es parte del juego y la diversión está garantizada.

