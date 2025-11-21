sábado 22 de noviembre 2025

Incidentes

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos

El tradicional banderazo de la Promo 2025 terminó empañado por una violenta gresca entre jóvenes en la plaza del Bicentenario. Las imágenes, que se viralizaron en TikTok, generaron preocupación y críticas por el descontrol que se vivió durante los festejos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El banderazo estudiantil que este viernes reunió a cientos de integrantes de la Promo 2025 en la plaza del Bicentenario terminó envuelto en serios incidentes. En medio de la multitud, un violento enfrentamiento entre grupos de chicas quedó registrado en videos que rápidamente circularon por redes sociales.

Las imágenes, difundidas masivamente en TikTok, muestran a varias jóvenes trenzadas en una pelea que incluyó tirones de pelo, gritos y la intervención desesperada de otros estudiantes que intentaron frenarlas. También se observa cómo distintos elementos utilizados para los festejos volaron por el aire, convertidos en objetos de agresión entre los bandos que se enfrentaban.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1992044559610589568&partner=&hide_thread=false

La viralización de los videos -que superaron los 5.000 “me gusta”- desató una ola de críticas al comportamiento de los adolescentes involucrados. Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas aprehendidas o identificadas por los disturbios.

Los incidentes se sumaron a los desbordes registrados el jueves, cuando una multitud de jóvenes copó la zona del Teatro del Bicentenario en la previa del cierre del año escolar. Desde temprano, grupos con bombos, banderas, remeras personalizadas y cotillón se concentraron en la plaza, e incluso algunos ingresaron a la fuente pese a la prohibición vigente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991966983156601199&partner=&hide_thread=false

Ante la gran convocatoria, personal de la División Ciclística, Tránsito y otros efectivos de la Policía de San Juan debieron intervenir para ordenar la circulación vehicular y reforzar la seguridad. Aunque no se difundió una cifra oficial, se estima que participaron cientos de estudiantes de escuelas públicas y privadas de toda la provincia.

