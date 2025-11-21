viernes 21 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

El banderazo, con incidentes: voló de todo en la plaza del Bicentenario

Las imágenes viralizadas mostraron agresiones entre grupos de estudiantes durante los festejos en la plaza del Bicentenario. La Policía intervino para ordenar la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
banderazo plaza bicentenario
Lee además
videos: estudiantes sanjuaninos coparon la libertador con un terrible banderazo
Esta siesta

Videos: estudiantes sanjuaninos coparon la Libertador con un terrible banderazo
san juan, mi tierra querida: la historia detras del lema que revelo orrego en el acto inaugural
Perlitas

'San Juan, mi Tierra Querida': la historia detrás del lema que reveló Orrego en el acto inaugural

Las grabaciones, que superaron los 5.000 “me gusta”, generaron numerosas críticas al comportamiento de los estudiantes involucrados. Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas aprehendidas por los disturbios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991966983156601199&partner=&hide_thread=false

Los incidentes se registraron en continuidad con lo ocurrido el jueves, cuando una multitudinaria caravana de adolescentes copó la zona del Teatro del Bicentenario en el marco de la cuenta regresiva para el cierre del año escolar. Desde la mañana, grupos de jóvenes comenzaron a concentrarse en la plaza con bombos, banderas, remeras alusivas y cotillón, e incluso algunos ingresaron a la fuente, pese a que esa práctica está prohibida.

La importante convocatoria obligó a intervenir a personal de la División Ciclística, Tránsito y a distintos efectivos de la Policía de San Juan, que trabajaron para ordenar la circulación vehicular y garantizar la seguridad durante el evento. Aunque no se difundió una cifra oficial, se estima que participaron cientos de estudiantes de escuelas públicas y privadas de la provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991597096101961848&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

El detrás de escena que nadie vio: conocé la previa del show "San Juan, mi tierra querida" en el Velódromo

"Esta fiesta tiene los ingredientes que los sanjuaninos necesitamos": Orrego celebró la edición 2025 de la FNS

El Gobernador, con muchos saludos y fotos en el segundo día de la FNS 2025

Importante movimiento en Pocito para la día II de la Fiesta Nacional del Sol

En exclusiva: así sonó "San Juan por mi sangre" en la intimidad de los 50 guitarristas del espectáculo central

Así se preparó Ciro y Los Persas para su presentación en la Fiesta Nacional del Sol

Dolor en Jáchal por la muerte de "Carloncho", un querido artista que sufrió un ACV

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria durante el jueves

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Explota la venta ilegal de entradas que son gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol, en las redes. 
De no creer

Explota la venta ilegal de entradas gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol: a cuánto las ofrecen

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025
Galería de fotos

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?
Pronóstico

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?

Cayó banda dedicada a vender aves autóctonas en Sarmiento: rescataron 36 animales entre jaulas y trampas
Allanamiento

Cayó banda dedicada a vender aves autóctonas en Sarmiento: rescataron 36 animales entre jaulas y trampas

El Parque Industrial de Albardón se agranda con la radicación de empresas del Cluster Berazategui.
Inversiones

El desembarco que mueve el tablero industrial en Albardón: quiénes llegan, de donde vienen y por qué

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio
Tragedia en Las Chacritas

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio

Te Puede Interesar

El detrás de escena que nadie vio: conocé la previa del show San Juan, mi tierra querida en el Velódromo
Por dentro

El detrás de escena que nadie vio: conocé la previa del show "San Juan, mi tierra querida" en el Velódromo

Por Florencia García
La resurrección de Punteto: nuevas disciplinas, títulos y una reconstrucción a pulmón
Pura pasión

La resurrección de Punteto: nuevas disciplinas, títulos y una reconstrucción a pulmón

Importante movimiento en Pocito para la día II de la Fiesta Nacional del Sol
El ventarrón ya es pasado

Importante movimiento en Pocito para la día II de la Fiesta Nacional del Sol

Atraparon a cuatro mendocinos con cocaína de máxima pureza y muchos billetes en Pocito
Policía Federal

Atraparon a cuatro mendocinos con cocaína de máxima pureza y muchos billetes en Pocito

Una abogada sanjuanina presenta un libro sobre cómo actuar ante un acoso sexual en el ámbito laboral
Violencia de género

Una abogada sanjuanina presenta un libro sobre cómo actuar ante un acoso sexual en el ámbito laboral