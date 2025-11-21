El banderazo estudiantil que reunió a integrantes de la Promo 2025 en la plaza del Bicentenario volvió a quedar en el centro de la escena este viernes, luego de que se viralizaran imágenes que mostraron incidentes entre distintos grupos de jóvenes . En los videos difundidos en TikTok se observa cómo volaron diversos elementos durante los festejos, utilizados a modo de agresión entre bandos enfrentados.

Las grabaciones, que superaron los 5.000 “me gusta”, generaron numerosas críticas al comportamiento de los estudiantes involucrados. Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas aprehendidas por los disturbios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991966983156601199&partner=&hide_thread=false El banderazo, con incidentes: voló de todo en la plaza del Bicentenario pic.twitter.com/UsN7Tt9gOT — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 21, 2025

Los incidentes se registraron en continuidad con lo ocurrido el jueves, cuando una multitudinaria caravana de adolescentes copó la zona del Teatro del Bicentenario en el marco de la cuenta regresiva para el cierre del año escolar. Desde la mañana, grupos de jóvenes comenzaron a concentrarse en la plaza con bombos, banderas, remeras alusivas y cotillón, e incluso algunos ingresaron a la fuente, pese a que esa práctica está prohibida.

La importante convocatoria obligó a intervenir a personal de la División Ciclística, Tránsito y a distintos efectivos de la Policía de San Juan, que trabajaron para ordenar la circulación vehicular y garantizar la seguridad durante el evento. Aunque no se difundió una cifra oficial, se estima que participaron cientos de estudiantes de escuelas públicas y privadas de la provincia.