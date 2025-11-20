Videos: estudiantes sanjuaninos coparon la Libertador con un terrible banderazo

La cuenta regresiva para el cierre del año escolar encendió los ánimos de los chicos de la Promo 2025, que este jueves protagonizaron una multitudinaria caravana en la zona del Teatro del Bicentenario. El encuentro, difundido previamente en redes sociales reunió a estudiantes de numerosas escuelas de la provincia y hasta motivó que los de la Promo 2026 se sumaran al festejo.

Desde temprano, grupos de jóvenes comenzaron a congregarse en la plaza frente al Teatro con bombos, redoblantes, banderas de promoción, remeras personalizadas y cotillón. En medio del entusiasmo y los cánticos, varios se animaron incluso a refrescarse en la fuente, pese a que esa práctica está prohibida.

La importante concentración obligó a intervenir a personal de la División Ciclística, Tránsito y a distintos efectivos de la Policía de San Juan, quienes trabajaron para ordenar la circulación y garantizar la seguridad.

Aunque no hay un número oficial de asistentes, se estima que fueron cientos los estudiantes que participaron. Entre ellos, jóvenes de escuelas como la Boero, Nacional, Liceo, Normal Sarmiento, EPET Nº 2, 3 y 4, además de varios colegios privados que también dijeron presente.