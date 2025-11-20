La inauguración oficial del FNS 2025 será el viernes y analizan habilitar de forma gratuita la feria para el domingo

La llegada del viento Sur alteró la programación de la Fiesta Nacional del Sol . Desde la organización se rearmó un nuevo programa manteniendo para este jueves el show del Velódromo (21.00) y el espectáculo del Estadio del Bicentenario (21.30).

Expectativa por el tunga-tunga Euforia y corridas en el Bicentenario: así fue la apertura de puertas en la noche de cuarteto

Declaraciones Orrego, ante la suspensión de la feria: del "tuvimos que tomar decisiones" a la confirmación del domingo

Belén Barboza, secretaria de Turismo, aseguró que ante la alerta por viento "lo importante es preservar la integridad de los ciudadanos. Además, desde Bomberos no habilitaron la feria por el fuego del espacio gastronómico".

"La inauguración oficial pasó para mañana (viernes) y se analiza habilitar la feria de manera gratuita para el domingo", agregó Barboza.

Así reaccionaban los primeros visitantes

Algunos visitantes habían llegado con la idea de recorrer la feria antes de dirigirse a los espectáculos, otros buscaban simplemente resguardarse del viento y esperar que habilitaran el acceso. Había familias que desconocían por completo el anuncio oficial y jóvenes que, al enterarse, solo atinaban a reorganizar la noche y dirigirse directamente a los shows.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991627210567086130&partner=&hide_thread=false Suspendida la Feria de la FNS: así se enteraban los sanjuaninos que aguardaban ingresar al predio pic.twitter.com/oWCLznWsSK — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 20, 2025

“Nos enteramos recién acá”, comentó uno de ellos, reflejando la sorpresa generalizada entre quienes se encontraban en el predio. Aun así, la mayoría decidió permanecer en el lugar para asistir a las presentaciones que siguen confirmadas.