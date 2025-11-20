jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nutrición

Adicción a la comida: síntomas, consecuencias y estrategias para combatir este trastorno explicados por una sanjuanina

Comer en exceso, a repetición y de manera compulsiva puede ser un síntoma de adicción a la comida. Si a eso se suma una intensa necesidad de consumir alimentos específicos, quizá sea momento de pedir ayuda profesional.

Por Myriam Pérez
comida1
comida2
comida3
pelaez

Comer es, sin duda, uno de los placeres de la vida y en eso coincide casi todo el mundo. El problema surge cuando deja de ser un placer y pasa a ser una tortura porque la compulsión por la comida es más fuerte que el disfrute. Ahí surge la pregunta “¿soy adicto a la comida?” Lo cierto es que muchas veces se manifiesta con “atracones a repetición”, sobre todo del mismo tipo de alimentos (azúcares, harinas, entre otros), que no pueden ser controlados. Lógicamente que esto acarrea diferentes consecuencias para la salud física y mental. Florencia Peláez (MP:561), licenciada en Nutrición, especializada en Nutrición Deportiva, Infantil, Embarazo y Antropometrista, responde a todos los interrogantes sobre este tema.

Lee además
orrego, ante la suspension de la feria: del tuvimos que tomar decisiones a la confirmacion del domingo
Declaraciones

Orrego, ante la suspensión de la feria: del "tuvimos que tomar decisiones" a la confirmación del domingo
euforia y corridas en el bicentenario: asi fue la apertura de puertas en la noche de cuarteto
Expectativa por el tunga-tunga

Euforia y corridas en el Bicentenario: así fue la apertura de puertas en la noche de cuarteto

-Si alguien es proclive a los atracones de comida ¿tiene que preocuparse?

A todos, en algún momento, nos puede dar por comer más de lo habitual o incluso darse un atracón, pero después ponemos freno a ese comportamiento. Esos momentos pueden ser normales cuando son ocasionales y los controlamos sin demasiados sobresaltos emocionales. Sin embargo, para algunas personas, comer cuando tienen hambre y en las cantidades adecuadas puede resultar un comportamiento complicado. En determinadas situaciones, se puede caer en la adicción a la comida, que impulsa a comer compulsivamente, a sabiendas de que se trata de una conducta perjudicial.

-¿Cuándo se considera que alguien es adicto a la comida?

Muchas personas experimentan una verdadera batalla con su propio cuerpo y su forma física. El mito de la delgadez y del cuerpo perfecto, presentado por los medios de comunicación, las redes sociales y la sociedad como el "modelo" de la persona de éxito, empuja a compararse con los demás y alimenta la insatisfacción y también el desamor personal. Otras personas encuentran en la comida una "muleta emocional", es decir, la utilizan como un soporte en el que descargar sus insatisfacciones, llegando a "comerse" sus emociones. Esto puede llevar a una auténtica adicción a la comida que, como muchas otras adicciones, implica ingerir una sustancia, que en este caso es la comida. A esto le sigue una fuerte sensación de pérdida de autocontrol; un sentimiento de vergüenza; sentido de culpa y de fracaso con uno mismo; malestar emocional; compromiso, que normalmente no se mantiene, para no volver a caer en este espiral.

comida3

-¿Cómo se diferencia de otros trastornos alimentarios?

A diferencia de la anorexia y la bulimia no se dan conductas compensatorias como los vómitos, el uso de laxantes o la actividad física excesiva. La adicción a la comida también se diferencia de los trastornos alimentarios porque implica el consumo de una clase específica de alimentos a los que la persona es adicta de manera compulsiva, imparable e incontrolable. Como suele ocurrir con las adicciones, la persona no quiere abandonar la sustancia, mientras que en quienes sufren un trastorno alimentario como la bulimia, los atracones son la consecuencia directa de restricciones alimentarias previas, de las que se deriva la pérdida de control sobre el comportamiento.

-¿Cómo se identifica esta adicción?

Reconocer la adicción a la comida puede resultar complejo, ya que sus manifestaciones a menudo se parecen a otros trastornos alimentarios o a otros hábitos poco saludables. Sin embargo, existen algunos síntomas y criterios que pueden ayudar a identificar esta situación. Es importante hacer hincapié en la conducta y no en los alimentos. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, aunque la adicción a la comida no figura como un diagnóstico independiente, comparte algunas características con otros trastornos adictivos. Algunos de los síntomas que suelen aparecer con mayor frecuencia incluye el consumo compulsivo de ciertos alimentos, sobre todo aquellos ricos en azúcares, grasas o sal, incluso cuando no experimenta hambre físico. Hay una pérdida de control que se manifiesta en la dificultad para detenerse o limitar la cantidad de comida ingerida, incluso después de intentos previos de control; persistencia a pesar de las consecuencias negativas, continuando el consumo excesivo aunque esto cause malestar físico y emocional. Identificar estos síntomas puede ser un primer paso para buscar ayuda y comprender que la adicción a la comida puede representar una dificultad real que merece atención y acompañamiento profesional.

-¿Qué relación hay entre la adicción a la comida y el hambre emocional o nervioso?

A nivel biológico, la adicción a la comida está determinada por una alteración del mecanismo de control en el cerebro, en el hipotálamo. En cambio, el hambre emocional o nervioso es el tipo de hambre que se desencadena independientemente del estímulo natural (biológico) del hambre que sentimos cuando han pasado horas desde la última comida que hicimos. Esta sensación nos induce a comer más rápido de lo habitual, en grandes cantidades hasta que nos sentimos "a reventar" de saciedad, y entonces nos sentimos culpables y avergonzados. Es comer para aliviar el estrés o como recompensa luego de un día agotador.

pelaez
Florencia Peláez, licenciada en Nutrición, especializada en Nutrición Deportiva, Infantil y Embarazadas.

Florencia Peláez, licenciada en Nutrición, especializada en Nutrición Deportiva, Infantil y Embarazadas.

-¿Qué provoca la adicción a la comida?

Entre las causas más frecuentes de adicción a la comida y que provocan alteraciones en los procesos de equilibrio hormonal podemos encontrar, por ejemplo los cambios de humor repentinos, desajustes hormonales; períodos de estrés; baja autoestima; estados emocionales desagradables, como los ataques de ansiedad. A menudo, una vida agitada, con prisas entre el trabajo, la familia y las excesivas responsabilidades puede llevar a encontrar alivio en la comida como válvula de escape. Sin embargo, es importante prestar atención, ya que los daños de la adicción a la comida pueden llegar a ser muy graves. En estos casos, no es raro que aparezca también lo que se conoce como ansiedad por comer, un patrón en el que la necesidad de ingerir alimentos no está motivada por el hambre fisiológico, sino por una tensión emocional que busca aliviarse mediante la comida.

-¿Se puede prevenir?

Acostumbrarse desde la infancia a llevar una dieta variada y saludable es un factor de protección contra la alimentación compulsiva y desordenada.

-¿Cuáles son las consecuencias físicas de la adicción a la comida?

La adicción a la comida puede influir de manera importante en distintas áreas de la vida de una persona. Sus efectos no solo se relacionan con la salud física, sino que también pueden impactar el bienestar psicológico y las relaciones sociales. Entre las consecuencias físicas que suelen observarse se encuentran la obesidad, la Diabetes tipo 2 cuando hay una ingesta habitual de azúcares y grasas ya que eso aumenta la probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina. También enfermedades cardiovasculares ya que el exceso de peso y una alimentación poco equilibrada pueden contribuir a la aparición de hipertensión, colesterol alto y dificultades cardíacas.

comida2

-¿Y a nivel psicológico y social?

Puede estar asociada a sentimientos de culpa y vergüenza ya que la dificultad para controlar la alimentación puede generar emociones como autocrítica y malestar. También puede ocasionar aislamiento social por temor al juicio de otras personas en encuentros donde la comida está presente. Por otra parte al sentirse insatisfecho con la propia imagen corporal y experimentar frustración por no lograr modificar los hábitos alimentarios puede favorecer la aparición de alteraciones en el estado de ánimo, baja autoestima y depresión. En el ámbito social, las dificultades pueden reflejarse en problemas en las relaciones interpersonales, el aislamiento y la preocupación constante por la comida pueden influir en la calidad de los vínculos familiares, de pareja o de amistad. Además puede disminuir el rendimiento laboral o académico.

- ¿Qué estrategias pueden ayudar a gestionar esta relación con la comida?

En primer lugar hay que afrontar la adicción a la comida y que puede requerir un enfoque integral que combine el autocuidado, la gestión emocional y, en muchos casos, el acompañamiento profesional. Existen distintas estrategias que pueden favorecer el control sobre la alimentación y contribuir a mejorar la calidad de vida. Algunas recomendaciones prácticas incluyen identificar los desencadenantes emocionales, observar en qué momentos y situaciones surge la necesidad de comer de manera compulsiva puede ayudar a anticipar y gestionar estos impulsos. Practicar la alimentación consciente -mindfulness eating-, que consiste en prestar atención plena al acto de comer, saboreando cada bocado y reconociendo las señales de hambre y saciedad, puede ayudar a reducir la tendencia a comer en exceso. Del mismo modo es muy constructivo establecer rutinas y horarios regulares de comida para evitar el picoteo constante y regular el apetito. Buscar alternativas saludables para gestionar el estrés como practicar deportes o hacer ejercicio físico, la meditación o el contacto social pueden aportar bienestar sin recurrir a la comida. Evitar la restricción excesiva de ciertos alimentos porque eso puede aumentar el deseo y favorecer los atracones. Es recomendable adoptar una actitud flexible y equilibrada hacia la alimentación. Poner en práctica estas estrategias puede ser un primer paso valioso para quienes desean afrontar la adicción a la comida. Es importante recordar que cada proceso es único y que pedir ayuda representa un acto de valentía.

Seguí leyendo

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Burbujeros, gomitas y hasta lentes: los ambulantes trabajaron el primer día de la FNS

"Les pedimos evacuar hacia los espacios seguros", el mensaje en la FNS que nadie pensaba escuchar

La inauguración oficial del FNS 2025 será el viernes y analizan habilitar de forma gratuita la feria para el domingo

Clima adverso y logística urgente: los gastronómicos cuentan cómo siguen en la Fiesta del Sol

En detalle, cómo llegar al predio de la Fiesta del Sol en auto, colectivo o remis

Incertidumbre e idas y vueltas entre los sanjuaninos que llegan al predio de la Fiesta Nacional del Sol

Suspendida la Feria de la FNS: así se enteraban los sanjuaninos que aguardaban ingresar al predio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡llego el ventarron a la fiesta nacional del sol! las imagenes de las rafagas en el estadio del bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025. video
¡Es hoy!

Fiesta Nacional del Sol 2025: la guía definitiva con todo lo que tenés que saber para ser parte del festejo

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel video
Crimen en Santa Lucía

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel

 Imagen ilustrativa
Inseguridad

Brutal ataque de motochorros a una periodista sanjuanina en Desamparados

Qué día de la semana se espera una máxima de 27° y cielo despejado en San Juan
Clima

San Juan espera un jueves de calor intenso y viento que trae alerta

Te Puede Interesar

Instalaciones precarias y en mal estado, la combinación mortal de la tragedia en Las Chacritas
Investigación

Instalaciones precarias y en mal estado, la combinación mortal de la tragedia en Las Chacritas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego, ante la suspensión de la feria: del tuvimos que tomar decisiones a la confirmación del domingo
Declaraciones

Orrego, ante la suspensión de la feria: del "tuvimos que tomar decisiones" a la confirmación del domingo

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento
En la vía pública

Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento

La mujer denunciada, Mónica Paredes Narváez.
Traición y fraude

Mala amiga: ayudó a su vecina del Médano y de paso la estafó con dos préstamos; ahora debe devolver $1.300.000