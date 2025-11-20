jueves 20 de noviembre 2025

Expectativa por el tunga-tunga

Euforia y corridas en el Bicentenario: así fue la apertura de puertas en la noche de cuarteto

Apenas se reabrieron las puertas del gigante pocitano, cientos de fanáticos corrieron para asegurarse un lugar privilegiado. La expectativa estalló por Q’ Lokura, Eugenia Quevedo, La Banda de Carlitos y Sabroso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La noche cuartetera en el Estadio del Bicentenario comenzó con una gran postal. Apenas se habilitó el ingreso, los fans salieron a las corridas para agarrar los primeros lugares frente al escenario. Con banderas, gorros y una ansiedad que se sentía en el aire, la marea de gente avanzó a puro entusiasmo para no perderse la mejor ubicación.

La tendencia quedó clara desde temprano: Q’ Lokura y Eugenia Quevedo eran los nombres más repetidos entre los grupos de jóvenes que se apuraban para llegar.

Desde Calingasta, Rawson, Chimbas, Rivadavia y distintos puntos del Gran San Juan, las familias y grupos de amigos fueron cayendo al estadio decididos a vivir una noche inolvidable.

image

Nadie quiere perderse a las bandas cordobesas que encabezan el fenómeno cuartetero: La euforia marcó el clima desde la apertura y anticipó lo que será una celebración a puro baile, fiesta y devoción por el ritmo que enamora a miles.

