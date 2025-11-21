sábado 22 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En 25 de Mayo

Volcó una camioneta en la Ruta 20 y los tres ocupantes fueron hospitalizados

Sucedió este viernes. El rodado sufrió una falla mecánica y terminó a un costado de la ruta. Los ocupantes fueron asistidos y trasladados, aunque permanecen fuera de peligro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un fuerte accidente ocurrió de la Ruta 20 este viernes, a la altura del kilómetro 429, en 25 de Mayo. Una camioneta Ford F-100 que regresaba desde San Luis hacia San Juan terminó volcando violentamente al costado del camino, dejando a sus tres ocupantes con lesiones de diversa consideración.

Lee además
atropello con su camioneta a una pareja en rawson, se dio a la fuga y despues se entrego: quien es
Imprudencia

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es
le secuestraron mas de $2.500.000 y cheques con cifras millonarias: estaria relacionado al robo a una camioneta en lateral de circunvalacion
Operativo en Rawson

Le secuestraron más de $2.500.000 y cheques con cifras millonarias: estaría relacionado al robo a una camioneta en Lateral de Circunvalación

Según precisaron fuentes policiales, el siniestro se desencadenó por un desperfecto mecánico que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo. En la camioneta viajaban Clemente Calderón, de 66 años -quien iba al volante-, Patricia Tejada, de 48, y Ludmila Palacio, de 25. Todos son oriundos de Chimbas y retornaban de participar en un curso en la provincia vecina cuando ocurrió el vuelco.

Las dos mujeres, aunque golpeadas, permanecieron conscientes y recibieron asistencia primaria en el lugar. En tanto, Calderón sufrió una posible fractura de clavícula, por lo que personal del 107 evaluó su traslado a un centro de salud para estudios más complejos. A pesar de la violencia del accidente, las autoridades confirmaron que los tres se encuentran fuera de peligro.

Antes de la llegada de las ambulancias, los ocupantes fueron auxiliados por integrantes del grupo de contención del Servicio Penitenciario Provincial, quienes circulaban por la zona y se detuvieron de inmediato para brindar ayuda. Ese apoyo inicial permitió estabilizar a los heridos mientras se aguardaba la llegada del personal sanitario.

La Policía continúa investigando qué tipo de falla ocasionó el vuelco y si el rodado presentaba problemas previos. La ruta permaneció parcialmente asistida hasta que la camioneta fue retirada y se normalizó la circulación.

Temas
Seguí leyendo

Problemas para un reconocido empresario que chocó en Santa Lucía: afirmaron que estaba ebrio y le radiaron la camioneta

Éste era el hombre que murió cuando andaba en bicicleta en Albardón

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos

El "Clyde" infiel: robó con su compañera en un asentamiento de Santa Lucía, escapó en soledad y a ella la atraparon

Atraparon a cuatro mendocinos con cocaína de máxima pureza y muchos billetes en Pocito

Video: perdió el control de su auto y terminó en la cuneta de una reconocida calle sanjuanina

Un hombre fue aplastado por un tractor y terminó con heridas muy graves en el Hospital Rawson

Vendió una Play 4 por $400.000 en Caucete y le pagaron con billetes falsos: investigan a una red de "pícaros"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien era la joven que murio electrocutada en 9 de julio
Tragedia en Las Chacritas

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cayó banda dedicada a vender aves autóctonas en Sarmiento: rescataron 36 animales entre jaulas y trampas
Allanamiento

Cayó banda dedicada a vender aves autóctonas en Sarmiento: rescataron 36 animales entre jaulas y trampas

El Parque Industrial de Albardón se agranda con la radicación de empresas del Cluster Berazategui.
Inversiones

El desembarco que mueve el tablero industrial en Albardón: quiénes llegan, de donde vienen y por qué

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio
Tragedia en Las Chacritas

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas
Video

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas

Explota la venta ilegal de entradas que son gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol, en las redes. 
De no creer

Explota la venta ilegal de entradas gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol: a cuánto las ofrecen

Te Puede Interesar

Casi 60.000 personas disfrutaron del segundo día de la Fiesta Nacional del Sol
En la primera jornada de feria

Casi 60.000 personas disfrutaron del segundo día de la Fiesta Nacional del Sol

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este sábado en San Juan
Pronóstico

¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este sábado en San Juan

Del fan que cayó de traje y zapatos a la previa con birra y mucho rock: el color de la previa de Ciro y Los Persas
En el Bicentenario

Del fan que cayó de traje y zapatos a la previa con birra y mucho rock: el color de la previa de Ciro y Los Persas

Éste era el hombre que murió cuando andaba en bicicleta en Albardón
En las redes

Éste era el hombre que murió cuando andaba en bicicleta en Albardón

El inflable gigante, la atracción que conquistó a todas las familias en la Fiesta del Sol
Para grandes y chicos

El inflable gigante, la atracción que conquistó a todas las familias en la Fiesta del Sol