Volcó una camioneta en la Ruta 20 y los tres ocupantes fueron hospitalizados

Un fuerte accidente ocurrió de la Ruta 20 este viernes, a la altura del kilómetro 429, en 25 de Mayo . Una camioneta Ford F-100 que regresaba desde San Luis hacia San Juan terminó volcando violentamente al costado del camino, dejando a sus tres ocupantes con lesiones de diversa consideración.

Según precisaron fuentes policiales, el siniestro se desencadenó por un desperfecto mecánico que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo. En la camioneta viajaban Clemente Calderón, de 66 años -quien iba al volante-, Patricia Tejada, de 48, y Ludmila Palacio, de 25. Todos son oriundos de Chimbas y retornaban de participar en un curso en la provincia vecina cuando ocurrió el vuelco.

Las dos mujeres, aunque golpeadas, permanecieron conscientes y recibieron asistencia primaria en el lugar. En tanto, Calderón sufrió una posible fractura de clavícula, por lo que personal del 107 evaluó su traslado a un centro de salud para estudios más complejos. A pesar de la violencia del accidente, las autoridades confirmaron que los tres se encuentran fuera de peligro.

Antes de la llegada de las ambulancias, los ocupantes fueron auxiliados por integrantes del grupo de contención del Servicio Penitenciario Provincial, quienes circulaban por la zona y se detuvieron de inmediato para brindar ayuda. Ese apoyo inicial permitió estabilizar a los heridos mientras se aguardaba la llegada del personal sanitario.

La Policía continúa investigando qué tipo de falla ocasionó el vuelco y si el rodado presentaba problemas previos. La ruta permaneció parcialmente asistida hasta que la camioneta fue retirada y se normalizó la circulación.