Sarmiento: sigue grave el hombre agredido por su sobrino, tras descubrir un romance con su pareja
El herido es Wilfredo Verón y se encuentra internado en Terapia Intensiva del Hospital Rawson hace más de una semana. El único acusado de esta brutal agresión se encuentra preso en el Servicio Penitenciario Provincial.
La víctima sufrió serias heridas en el cráneo tras la salvaje agresión que recibió en manos de su sobrino, Juan Marcelo Verón. El agresor utilizó una llave de tubos para propinarle los golpes que lo dejaron al borde de la muerte.
La génesis de la brutal agresión en Sarmiento
Según la información surgida de la investigación, el ataque se produjo luego de que Juan Marcelo Verón descubriera la relación extramatrimonial que su tío, Wilfredo, mantenía con su pareja.
El hecho de violencia ocurrió la semana pasada en la localidad de Cochagual, Sarmiento. Tras la agresión, Wilfredo Verón fue trasladado de urgencia al hospital capitalino, donde su estado fue calificado como muy delicado desde el primer momento debido a los traumatismos craneoencefálicos sufridos.
Por su parte, el responsable del ataque fue detenido y se encuentra actualmente alojado en el Servicio Penitenciario Provincial cumpliendo prisión preventiva. Juan Marcelo Verón fue imputado por juez de Garantías Federico Rodríguez por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo, enfrentando graves cargos por la brutal paliza que le propinó a su tío.