Sarmiento: sigue grave el hombre agredido por su sobrino, tras descubrir un romance con su pareja

A la izquierda, el único acusado de esta brutal golpiza. A la derecha, imágenes de la tomografía que le hicieron a la víctima donde muestra claramente las fracturas en su cráneo.

El brutal episodio que conmocionó al departamento Sarmiento hace más de una semana sigue sumando días de incertidumbre . Wilfredo Verón todavía se encuentra internado en delicado estado de salud en la Sala de Terapia Intensiva del Hospital Rawson, luchando por su vida a pesar de haber superado las horas más críticas; confirmó la fiscal del caso Florencia Pons de UFI CAVIG.

La víctima sufrió serias heridas en el cráneo tras la salvaje agresión que recibió en manos de su sobrino, Juan Marcelo Verón . El agresor utilizó una llave de tubos para propinarle los golpes que lo dejaron al borde de la muerte.

La génesis de la brutal agresión en Sarmiento

Según la información surgida de la investigación, el ataque se produjo luego de que Juan Marcelo Verón descubriera la relación extramatrimonial que su tío, Wilfredo, mantenía con su pareja.

El hecho de violencia ocurrió la semana pasada en la localidad de Cochagual, Sarmiento. Tras la agresión, Wilfredo Verón fue trasladado de urgencia al hospital capitalino, donde su estado fue calificado como muy delicado desde el primer momento debido a los traumatismos craneoencefálicos sufridos.

Por su parte, el responsable del ataque fue detenido y se encuentra actualmente alojado en el Servicio Penitenciario Provincial cumpliendo prisión preventiva. Juan Marcelo Verón fue imputado por juez de Garantías Federico Rodríguez por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo, enfrentando graves cargos por la brutal paliza que le propinó a su tío.