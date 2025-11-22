Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

La Policía de San Juan evitó que ocurriera una tragedia este sábado por la mañana. E n Ruta 20 aprehendieron a un automovilista que conducía con mucho alcohol en sangre , precisamente, 2.83 gramos de alcohol por litro de sangre dio el test; confirmaron altas fuentes policiales a este diario.

El procedimiento se llevó a cabo por Ruta 20 . Según testigos, el vehículo Fiat Palio hacia maniobras muy riesgosas por la ruta, zigzagueaba y causaba mucho temor en los otros conductores.

Se realizó un llamado al 911 y los miembros de la Comunal de Santa Lucía y de comisaría 5ta fueron tras este automóvil. Se lo vio cambiar de carril en varias ocasiones, se le hizo seña para que pare y nunca lo hizo. Finalmente, dos patrulleros lo acorralaron y el conductor frenó.

Se le hizo el test de alcoholemia y el resultado dejó perplejos a los funcionarios policiales, ya que dio 2.83 gramos de alcohol. Desde la Policía expresaron que evitaron una posible tragedia, ya que el hecho ocurrió en una vía muy transitada.