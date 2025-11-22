sábado 22 de noviembre 2025

Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

El acusado fue demorado a media mañana de este sábado. El procedimiento fue cerca del Monumento al Gaucho. El video de la detención.

Por Redacción Tiempo de San Juan
manejando alcoholizado

La Policía de San Juan evitó que ocurriera una tragedia este sábado por la mañana. En Ruta 20 aprehendieron a un automovilista que conducía con mucho alcohol en sangre, precisamente, 2.83 gramos de alcohol por litro de sangre dio el test; confirmaron altas fuentes policiales a este diario.

El procedimiento se llevó a cabo por Ruta 20. Según testigos, el vehículo Fiat Palio hacia maniobras muy riesgosas por la ruta, zigzagueaba y causaba mucho temor en los otros conductores.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " La Policía de San Juan evitó que ocurriera una tragedia este sábado por la mañana En Ruta 20 aprehendieron a un automovilista que conducía con mucho alcohol en sangre, precisamente, 2.83 gramos de alcohol por litro de sangre; confirmaron altas fuentes policiales a este diario. El procedimiento fue cerca del Monumento al Gaucho. Según testigos el auto zigzagueaba y no paraba la marcha. Dos patrulleros lo acorralaron y ahí paró a la orilla de la ruta. Se le hizo el test de alcoholemia y el resultado dejó atónitos a los policías.
View this post on Instagram

Se realizó un llamado al 911 y los miembros de la Comunal de Santa Lucía y de comisaría 5ta fueron tras este automóvil. Se lo vio cambiar de carril en varias ocasiones, se le hizo seña para que pare y nunca lo hizo. Finalmente, dos patrulleros lo acorralaron y el conductor frenó.

Se le hizo el test de alcoholemia y el resultado dejó perplejos a los funcionarios policiales, ya que dio 2.83 gramos de alcohol. Desde la Policía expresaron que evitaron una posible tragedia, ya que el hecho ocurrió en una vía muy transitada.

