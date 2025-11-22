De los escombros a la gloria: la historia de Defensores de Argentinos, el club que nació con el legado de los Álvarez

Defensores de Argentinos tiene nombre y apellido en la B Local, y con el paso del tiempo se fue ganando su lugar que hoy defiende a capa y espada. Como si fuera poco, en los próximos días jugará por el trono del campeonato y el tan ansiado sueño a la Primera del fútbol sanjuanino. Su historia no tiene muchos data ni se basa en los libros antiguos: hay una leyenda viva y una herencia que se siente a fuego en la familia Álvarez. Con chapa de protagonista y un hambre de gloria.

Era fines de agosto del año 2000, cuando los hermanos Álvarez, Mario y Luis, decidieron darle forma a una idea que no se gestó de la noche a la mañana. Después de tantas conversaciones, plasmaron crear un lugar de contención para los chicos, y quizas, en ese momento, nunca se pensó en alcanzar las metas que fueron llegando 25 años después. El calendario marcaba la fecha número 30 y sin más rodeos: se fundó Defensores de Argentinos , una marca en honor a Argentinos Juniors, por el fanatismo de Luis hacia el club de la Paternal. La idea siempre fue la filial, pero la historia se les fue de las manos.

Ocho años más tarde y con una base firme, decidieron dar un paso importante en el fútbol local. Juntaron todo lo necesario y requisitos de la Liga Sanjuanina para entrar a los campeonatos. Desde ese entonces, Defensores de Argentinos emprendió vuelo.

El crecimiento fue claro: fútbol 11, futsal, inferiores, femenino, hockey sobre césped, identidad y trabajo. Todo eso se reflejaba a mucho sentido de pertencia y legado familiar. El club pasó de ser una escuelita que juntaba chicos del barrio a transformarse en una institución con presencia en diferentes categorías y con un proyecto deportivo sólido que lo posicionaría como uno de los más fuertes.

Todo iba bien, con su altos y bajos, pero lo que realmente terminó de cambiar un poco la historia fue la dura pandemia del 2020.

El coronavirus golpeó de lleno a la familia Álvarez. En cuestión de semanas, los hemanos Luis y Mario fallecieron, dejando un vacío enorme y un club que quedó huérfano de sus líderes. Sin embargo, lo que podría haber sido el final de esta institución, se convirtió en el comienzo de una nueva etapa. En ese entonces y por estatuto, la presidencia quedó en manos de Hernán Álvarez, hijo y ahijado de las dos figuras fundamentales del club. Con apenas 32 años y sin experiencia dirigencial, tuvo que tomar las riendas en medio de la tormenta. Apesar del fuerte golpe, no tuvo que remar solo: junto a su primo Diego decidió continuar el legado familiar.

Hernán creció en ese mundo que levantaron de los escombros su padre Mario y su padrino Luis, y entre tanto dolor por sus pérdidas, no podía rendirse y abandonarlo todo. Cuando pasaron las semanas y el tiempo hizo lo suyo, iba tapando un poco la tristeza: Defensores de Argentinos creció, se fortaleció y de golpe volvió a codearse entre los mejores, donde el trabajo silencioso hizo mucho.

Después de una Asamblea, Diego (hijo de Luis) pasó a presidir el club, mientras que Hernán, su primo (hijo de Mario), quedó como secretario: legado, amor y familia

image Hernán, secretario de Defensores de Argentinos.

En futsal se consolidaron como los campeones de la Copa Argentina de la Liga Sanjuanina, campeones del Torneo Clausura y los mejores de Cuyo, tras consagrarse en la Región Cuyo y lograr el pase al Nacional que luego se disputó en Bariloche

Defensores de Argentinos sigue marcando su historia en el fútbol de la Liga Sanjuanina. Su famlia, que convirtió el dolor en impulso, hoy está frente a uno de los momentos más importantes. Su querido Defe, ese que un 30 de agosto del 2000 fundaron Mario y Luis, jugará la final por el ascenso a la categoría máxima del Torneo Local.

Una final con historia:

Defensores de Argentinos jugará frente a Villa Hipódromo la final del reducido de la B local para ascender a la primera del fútbol sanjuanino y eso es un hito histórico. Será la primera vez y hay muchas emociones y sensaciones encontradas.

En semifinales, el equipo de Santa Lucía empató 1-1 frente a Juventud Ullunera en los 90 minutos y todo se definió desde los doce pasos. Efectividad, golpe de suerte y un amor que trasciende. El Defe es finalista y el sueño de ascenso no se lo quita nadie.