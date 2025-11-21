viernes 21 de noviembre 2025

La resurrección de Punteto: nuevas disciplinas, títulos y una reconstrucción a pulmón

Con 97 años de historia y a solo tres del centenario, la institución de Rivadavia atraviesa un renacer deportivo e institucional en el que se coronó campeón, obtuvo un ascenso en el futsal y continuó en crecimiento su semillero de talentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Club Sportivo Punteto, a sus 97 años de historia, vive un renacer que pocos imaginaban a principios de año. Tras atravesar conflictos dirigenciales que dejaron a la institución al borde de la inactividad, un grupo reducido de personas decidió no bajar los brazos y emprender una reconstrucción que hoy ya muestra resultados palpables: más deportes, más chicos participando y nuevas copas en las vitrinas.

Al frente de esta recuperación está Andrés Casares, quien asumió la presidencia en abril, luego de la renuncia temprana del titular electo. Contra todo pronóstico, el dirigente y entrenador impulsó una transformación deportiva y social que volvió a poner a la institución de Rivadavia en el mapa deportivo de la provincia.

El Canario, que mostraba poco y nada de movimiento en su sede de Las Palmas y Salta, en la Villa San José, volvió con actividades en su tradicional casa, aunque lo hizo de la mano de un nuevo deporte: el vóley. Allí se puso en marcha una agenda impensada tiempo atrás con la disciplina que convocó en las ramas del vóley masculino y femenino. Tras la conformación de sus equipos, participó en la Liga de Rivadavia y se consagró campeón, un logro que revitalizó la identidad del club.

Por otra parte, el club que puso sus papeles al día e inició los trámites para conseguir la personería jurídica también obtuvo conquistas que fueron a parar a las vitrinas con el futsal. El equipo de Primera, que competía en la Categoría C de la Liga Sanjuanina de Fútbol se alzó con el título de campeón y ascendió a la B, marcando la historia.

En inferiores, las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 completaron una primera mitad de año sobresaliente, según manifestó el propio presidente Casares. El Sub 15, en particular, alcanzó el subcampeonato, otro hecho histórico para Punteto. Y no sólo eso, sino que su crecimiento se vio reflejado también en la proyección de talentos como el de Juan Pablo Casares y Benjamín Vallejo, que fueron convocados a la Selección Sanjuanina Sub 15. Su presencia indica que el semillero del club aún sigue vigente.

Casares, que también es director técnico de la Cuarta División de Punteto junto a Lucas Nievas y Agustín Videla, del mismo modo que es entrenador de las categorías Sub 13 y Sub 15, encabezó un trabajo a pulmón que mantiene encendida la vida deportiva del club. Sin embargo, reconoce que nada habría sido posible sin la colaboración de su gente, de aquellos que cumplen funciones específicas en la conducción de sus jugadores, como así también de los padres de sus futbolistas.

"Acá hay un equipo de trabajo que sostiene este proceso de reconstrucción. Todo es posible gracias al trabajo de mi hija, Victoria Casares, los profes Lucas Nievas y Agustín Videla en Inferiores y Cuarta División, al igual que de Beto Gómez y “Turco Ale” en Primera División", detalló y agregó: "Y no puedo olvidarme del aporte de los utileros y colaboradores como Jonatan y Lautaro Briceño, junto a Maxi Durán. También de los preparadores físicos Andrés Elizondo y Gonzalo Caballero; y de Nahuel Vera, el coordinador de futsal masculino y femenino".

Entrenar donde se puede

En fútbol 11, las Divisiones Inferiores entrenan actualmente en una plaza del barrio Stotac, en Rivadavia y, por ello, desde la dirigencia avanzan en gestiones con las autoridades para obtener un terreno propio, “Estamos a la espera”, reconoció el presidente que remarcó el esfuerzo de todos para mantener el espíritu competitivo.

El regreso de las ‘babys’

Para enero, Sportivo Punteto planea el regreso tradicional de las baby fútbol, el clásico torneo que históricamente convocó a familias y vecinos durante loes veranos sanjuaninos. La cancha estaría en óptimas condiciones para que la pelota comience a rodar y que los corazones se agiten, aunque la fecha todavía está a conformar.

Una resurrección

Los resultados deportivos, la participación creciente de chicos y chicas, el regreso de prácticas en la sede, los ascensos y los campeonatos no son casualidad: son fruto de un puñado de personas que decidió que Sportivo Punteto no podía desaparecer y, a poco de cumplir el centenario, parecería haber resurgido como el ave fénix.

“Arrancamos en abril, sufrimos la renuncia del presidente electo, pero no bajamos los brazos”, resumió Casares, quien, a base de sacrificio y pasión por los colores del Canario, acompañado por un gran equipo, lucha contra la adversidad. Y es que de a poco la institución se pone de pie, pues Punteto resucitó y su gente lo volvió posible.

