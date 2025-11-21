viernes 21 de noviembre 2025

Fórmula 1

Colapinto, sincero en Las Vegas: "Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche"

El propio piloto albiceleste describió con crudeza sus problemas: “No pude dar una vuelta con la goma blanda en todo el día. Me siento bastante incómodo con la blanda. Con la media, mejor. Pero sigo teniendo un poco de los mismos problemas que en la FP1”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las declaraciones de Franco Colapinto tras quedar 16º en el Gran Premio de México.

Las declaraciones de Franco Colapinto tras quedar 16º en el Gran Premio de México.

image

Franco Colapinto cerró un viernes complejo en el inicio del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine fue 20° en la FP1 y 16° en la FP2, sin lograr una vuelta rápida con goma blanda y con sensaciones muy lejos de lo ideal. Tras bajarse del A525, fue sincero: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”.

la resurreccion de punteto: nuevas disciplinas, titulos y una reconstruccion a pulmon
Pura pasión

La resurrección de Punteto: nuevas disciplinas, títulos y una reconstrucción a pulmón
Melisa Mulet, posando con todas sus medallas y el gran trofeo de Campeona de Campeones en la playa de Santa Marta, Colombia.
Talento deportivo

Los cinco momentos de Melisa Mulet durante su rica cosecha de títulos en Colombia

La primera toma de contacto con el circuito urbano del Las Vegas Strip fue difícil para el pilarense. En la FP1 terminó último con un tiempo de 1:36.758, a 1.169 de Pierre Gasly (12°). Con “muy poco grip atrás” y un auto “inmanejable en la parte trasera”, según sus palabras, la sesión se hizo cuesta arriba desde el inicio.

En la FP2 el argentino mejoró su rendimiento, pero no fue suficiente. Marcó 1:34.824 y cerró 16°, mientras que Gasly se mantuvo 12°. Colapinto no pudo completar un intento rápido con blandas debido a las dos banderas rojas provocadas por una alcantarilla floja, lo que le impidió comparar sensaciones y ajustar el balance.

El propio piloto albiceleste describió con crudeza sus problemas: “No pude dar una vuelta con la goma blanda en todo el día. Me siento bastante incómodo con la blanda. Con la media, mejor. Pero sigo teniendo un poco de los mismos problemas que en la FP1”. Y profundizó: “La parte trasera no tenía nada de grip y fue bastante complicado. La goma blanda fue todavía peor”.

Uno de los factores que señaló como posible origen del mal rendimiento tiene que ver con el golpe sufrido en Brasil: “Volvimos a esa primera parte de la temporada que me costaba más. Me siento diferente a las últimas carreras y puede ser por el cambio de chasis. Con el choque en Brasil hubo que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera”, explicó. “Ojalá que en las próximas competencias vuelva el otro”, añadió.

En declaraciones difundidas por Alpine, el argentino insistió en que fue “un día complicado”, aunque valoró que en la FP2 “hubo signos de mejora”, pese a que los mismos problemas reaparecieron. También remarcó que necesitan revisar todo: “Esta noche trabajaremos duro con el equipo para ver si podemos dar un paso adelante. Mañana es cuando realmente importa”.

Las referencias de la jornada las marcaron Charles Leclerc en la FP1 (1:34.802) y Lando Norris en la FP2 (1:33.602), con una pista que evolucionó constantemente y complicó a todos los equipos. Colapinto volverá a salir a pista este viernes a las 21:30 (hora argentina) para la FP3, antes de afrontar la clasificación desde la 01:00 del sábado. La carrera será el domingo a la 01:00, a 50 vueltas.

Fuente: TyC Sports

Melisa Mulet, posando con todas sus medallas y el gran trofeo de Campeona de Campeones en la playa de Santa Marta, Colombia.
Talento deportivo

Los cinco momentos de Melisa Mulet durante su rica cosecha de títulos en Colombia

Por Jorge Balmaceda Bucci

