jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Un arco volvió a caerse y de milagro no fue una tragedia: sucedió en un partido de futsal

Tras la tragedia en el camping de Rawson, en la que un arco aplastó y mató a un niño de 13 años, dos semanas mas tarde la historia volvió a repetirse aunque el final fue diferente porque no hubo que lamentar víctimas fatales. El video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-11-20 194545

A casi dos semanas de la tragedia ocurrida en el camping de Rawson -donde un niño de 13 años perdió la vida tras ser aplastado por un arco-, un nuevo episodio volvió a encender las alarmas en el futsal sanjuanino. Esta vez, el final fue menos doloroso, pero no por ello menos impactante: un arco volvió a caerse en pleno partido y, de milagro, no terminó en otra desgracia.

Lee además
tragedia en el camping del circulo de oficiales: se le cayo un arco en la cabeza a un nino y lo mato
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
el river cordobes que late en azul y oro: una historia que desafia a los gigantes del futbol
Más "Bover" no hay

El River cordobés que late en azul y oro: una historia que desafía a los gigantes del fútbol

El hecho ocurrió hace una semana durante el encuentro que disputaban la reserva de Defensores de Argentinos y Barrio Mercedario, correspondiente a la Reserva de la Liga Sanjuanina. El partido transcurría con normalidad hasta que un ataque de Mercedario desencadenó el susto colectivo.

En una jugada ofensiva, un remate potente del conjunto visitante dio de lleno en el travesaño. El impacto fue tan fuerte que dejó al arco visiblemente inestable, tambaleando ante la mirada de todos los presentes. Sin embargo, la acción continuó. En la jugada siguiente, la pelota volvió a quedar en posesión de Mercedario, justo en el momento en que el arquero de Defensores salió a achicar. Fue allí cuando ocurrió lo inimaginable: el arco se desplomó.

La escena, presenciada por jugadores, cuerpo técnico y el público, generó un inmediato grito colectivo de alerta. "¡Pará, pará!", se escuchó desde todos los sectores de la cancha, mientras el árbitro pitaba desesperadamente al ver la estructura venirse abajo. Por fortuna, el arquero logró salir del área en el instante justo y el arco cayó sin golpear a nadie.

El episodio, inevitablemente, reavivó el recuerdo del reciente accidente en Rawson. En apenas dos semanas, una situación similar volvió a repetirse, aunque esta vez sin consecuencias fatales. Aun así, dejó expuesto un problema que ya no puede esperar: la urgente necesidad de revisar, asegurar y homologar las estructuras de juego en todas las canchas donde se practica futsal.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram
View this post on Instagram

Video colaboración: Sueños en Juego (@suej__sj)

Temas
Seguí leyendo

SARR 2025: llega el rally de cinco etapas que atravesará San Juan

La Liga Sanjuanina suspendió provisoriamente a los jugadores de Del Bono y Villa Hipódromo

Video: Caruso Lombardi le pegó 'con un caño' a Di María: "Sos cómplice"

Paso de Los Andes se quedó con el mata mata ante Rincón y es el bicampeón de Albardón

"Una estrella más para el club": el efusivo festejo de Di María sobre el título con Rosario Central

La AFA le entregó el trofeo de 'Campeón de Liga' a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual

Perona negó que la Federación manejara el subsidio de Del Bono: "Cada club rinde lo suyo, nosotros no tocamos nada"

UPCN arrancó con fuerza el Tour 2: contundente 3-0 a Boca en Tucumán

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en del bono dicen que el subsidio no rendido lo manejo la federacion y que ellos tenian que juntar las boletas
Polémica en el ciclismo

En Del Bono dicen que el subsidio no rendido lo manejó la Federación y que ellos tenían que juntar las boletas

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025. video
¡Es hoy!

Fiesta Nacional del Sol 2025: la guía definitiva con todo lo que tenés que saber para ser parte del festejo

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel video
Crimen en Santa Lucía

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel

 Imagen ilustrativa
Inseguridad

Brutal ataque de motochorros a una periodista sanjuanina en Desamparados

Qué día de la semana se espera una máxima de 27° y cielo despejado en San Juan
Clima

San Juan espera un jueves de calor intenso y viento que trae alerta

Te Puede Interesar

Instalaciones precarias y en mal estado, la combinación mortal de la tragedia en Las Chacritas
Investigación

Instalaciones precarias y en mal estado, la combinación mortal de la tragedia en Las Chacritas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego, ante la suspensión de la feria: del tuvimos que tomar decisiones a la confirmación del domingo
Declaraciones

Orrego, ante la suspensión de la feria: del "tuvimos que tomar decisiones" a la confirmación del domingo

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento
En la vía pública

Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento

La mujer denunciada, Mónica Paredes Narváez.
Traición y fraude

Mala amiga: ayudó a su vecina del Médano y de paso la estafó con dos préstamos; ahora debe devolver $1.300.000