Paso de Los Andes se quedó con el mata mata ante Rincón y es el bicampeón de Albardón

Paso de los Andes se quedó este miércoles con el Campeonato Clausura 2025 de la Liga Albardón–Angaco, luego de imponerse en una dramática definición por penales frente a Deportivo Rincón , en un Polideportivo del departamento, que estuvo colmado de hinchas.

El partido fue disputado de principio a fin. Ambos equipos mostraron intensidad, presión alta y tuvieron oportunidades claras, pero ninguno logró quebrar el cero durante los 90 minutos. La paridad se mantuvo hasta la definición desde los doce pasos, donde el conjunto verdiblanco exhibió mayor serenidad para quedarse con el título.

En la tanda decisiva el "Tanque Agüero", fue quien convirtió el penal que terminó inclinando la serie y desatando el festejo de los simpatizantes de Paso de los Andes, que acompañaron masivamente al equipo.

Con la coronación, el club suma una nueva estrella a su historial y corona el año deportivo con una conquista que sus seguidores celebrarán por mucho tiempo.