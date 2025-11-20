jueves 20 de noviembre 2025

Sigue la polémica

Perona negó que la Federación manejara el subsidio de Del Bono: "Cada club rinde lo suyo, nosotros no tocamos nada"

La dirigente salió al cruce de las declaraciones del presidente bodeguero y aseguró que el subsidio cuya falta de rendición frenó la “Doble Calingasta” fue gestionado directamente por el Club Del Bono. “La Federación no recibe ni maneja plata de los clubes”, sostuvo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1736381639463

La polémica por la suspensión de la “Doble Calingasta” sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que la presidenta de la Federación Ciclista Sanjuanina, Alejandra Perona, rechazó la versión del presidente de Del Bono, Julio Blanco, quien había afirmado que el subsidio no rendido fue administrado por la entidad madre del ciclismo sanjuanino.

Según explicó a este medio, la dirigente aseguró que la información difundida por el club “no es verdad” y remarcó que la traba administrativa corresponde exclusivamente a Del Bono. “La Federación nunca recibe nada de los clubes. Cada club maneja su subsidio, sus boletas y su propia rendición. Nosotros no tenemos nada, pero nada que ver”, expresó.

Perona insistió en que el aporte estatal en cuestión fue otorgado directamente a Del Bono. “El subsidio ha salido a nombre de Del Bono. Ha tenido demoras en rendirlo, por ende Deporte les pidió un libre deuda y es un proceso. Eso no se ha podido presentar, entonces no le han podido dar el otro subsidio”, explicó.

La dirigente también señaló que el propio Ministerio ya había dejado clara la situación. “Deporte dijo clarito que el tema es del club, no de la Federación. En ningún momento nos nombraron”, aseguró.

Perona añadió que está dispuesta a mostrar la documentación que respalda sus dichos: “El martes saldrá la resolución para que vean que el subsidio salió a nombre de Del Bono. Yo no escondo nada”.

La presidenta federativa se mostró molesta por las acusaciones y remarcó que la difusión de datos erróneos afecta a las personas. “Es muy feo porque uno tiene familia, padres, hijos”, planteó.

Finalmente, reiteró que la operatoria económica del ciclismo es clara y está reglamentada: “Cada club recibe lo suyo, hace su carrera y rinde lo suyo. Si no la hace, se les multa, pero la Federación no toca la plata de los clubes. Nosotros solo pedimos subsidios cuando hacemos nuestras propias carreras”.

