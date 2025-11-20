"Una estrella más para el club": el efusivo festejo de Di María sobre el título con Rosario Central

Luego de que la Asociación del Fútbol Argentino reconozca a Rosario Central como campeón por terminar primero de la tabla anual, Ángel Di María, uno de los encargados para buscar el trofeo en la sede de la Liga Profesional, no ocultó su alegría por ganar su primer torneo con el Canalla: “Una estrella más para el club”.

Premiación sorpresa La AFA le entregó el trofeo de 'Campeón de Liga' a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual

Di María viajó hasta Puerto Madero, Buenos Aires, para recibir el trofeo y, cuando se retiraba hacia el vehículo de la comitiva rosarina, también integrado por el arquero Jorge Broun y el presidente Gonzalo Belloso, agregó: “Estoy muy contento. Es el trabajo de todo el año. La gente debe estar muy feliz”. Luego, escribió en sus redes sociales: "Más que merecido".

El campeón del mundo regresó al equipo rosarino luego del Mundial de Clubes 2025 y en su presentación dejó en claro su objetivo: “Ser campeón acá, es lo único que me falta. El sueño de volver estaba, lo cumplí. Ahora el siguiente es intentar ser campeón con Central y es el deseo que tiene mi familia y yo".

El Fideo debutó en Primera con la casaca azul y amarilla el 14 de diciembre de 2005 ante Independiente en Avellaneda, ya que Ángel Tulio Zof lo metió a la cancha por Emiliano Vecchio cuando quedaban poco más de 15 minutos. Luego, metió seis goles en 39 partidos y fue transferido a Benfica, de Portugal.

En su regreso al club de sus amores, el ex Real Madrid anotó siete tantos y repartió seis asistencias en los 15 juegos que disputó en el Clausura. Con este aporte y un gran primer semestre, el equipo de Ariel Holan acumuló 66 unidades en 34 partidos en la campaña, le sacó 4 de ventaja a Boca Juniors y obtuvo el título de campeón.

De esta forma, Rosario Central llegó a cinco títulos en la máxima categoría del fútbol argentino, cuatro trofeos en Segunda, dos copas nacionales y una internacional.