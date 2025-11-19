Tobías Martínez viaja a La Plata para correr con la TC Pick Up

El piloto sanjuanino se presentará en el anteúltimo compromiso de TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde intentará sumar más puntos para el campeonato, que lo tiene puesto 12 en la Copa Shell V Power, última etapa del certamen. Martínez clasificó a esa instancia de definición de campeonato, pero los resultados no lo acompañaron para pelear por el título, aunque las posibilidades matemáticas las tiene en las últimas dos fechas.

Automovilismo Tobías Martínez y una declaración con suspenso: "Cuando me baje del TC, me voy a bajar de todo"

Tobías saldrá a pista, con la Chevrolet S10 del Rus Med Team, el sábado a partir de las 9:19 horas con el primer entrenamiento, seguido por la tanda 2 desde las 11:00 (transmite DeporTV). La clasificación, que cerrará el día a las 16:48, tendrá transmisión de la TV Pública, DeporTV y Motorplay, y ordenará las grillas de las series del domingo, que se realizarán a partir de las 9:15 y 9.40 respectivamente. La carrera final, programada para 18 vueltas o 30 minutos como máximo, comenzará a las 14:20.

La fecha pasada se disputó en el mismo escenario, de 14 curvas y 4265 metros, con un condimento especial: la lluvia. Esto originó despistes y toques al por mayor, y en ese contexto complicado, el sanjuanino finalizó 12°, con protagonistas que quedaron fuera de carrera.