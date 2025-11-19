miércoles 19 de noviembre 2025

Automovilismo

Tobías Martínez viaja a La Plata para correr con la TC Pick Up

Este fin de semana se disputa la décima fecha de la categoría en el autódromo Roberto Mouras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tobías Martínez corre este fin de semana.

Tobías Martínez corre este fin de semana.

El piloto sanjuanino se presentará en el anteúltimo compromiso de TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde intentará sumar más puntos para el campeonato, que lo tiene puesto 12 en la Copa Shell V Power, última etapa del certamen. Martínez clasificó a esa instancia de definición de campeonato, pero los resultados no lo acompañaron para pelear por el título, aunque las posibilidades matemáticas las tiene en las últimas dos fechas.

El líder del certamen es Agustín Canapino, con 102.5 unidades, seguido por Mariano Werner con 92 y tercero se encuentra Juan José Ebarlín con 84.5.

Tobías saldrá a pista, con la Chevrolet S10 del Rus Med Team, el sábado a partir de las 9:19 horas con el primer entrenamiento, seguido por la tanda 2 desde las 11:00 (transmite DeporTV). La clasificación, que cerrará el día a las 16:48, tendrá transmisión de la TV Pública, DeporTV y Motorplay, y ordenará las grillas de las series del domingo, que se realizarán a partir de las 9:15 y 9.40 respectivamente. La carrera final, programada para 18 vueltas o 30 minutos como máximo, comenzará a las 14:20.

La fecha pasada se disputó en el mismo escenario, de 14 curvas y 4265 metros, con un condimento especial: la lluvia. Esto originó despistes y toques al por mayor, y en ese contexto complicado, el sanjuanino finalizó 12°, con protagonistas que quedaron fuera de carrera.

