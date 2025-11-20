jueves 20 de noviembre 2025

Tras la barbarie

La Liga Sanjuanina suspendió provisoriamente a los jugadores de Del Bono y Villa Hipódromo

Después de la salvaje agresión que se dio en la semifinal del ascenso sanjuanino, el ente madre decidió 'colgar' unos días a sus protagonistas hasta que se decida el fallo del Tribunal de Penas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Del Bono y Villa Hipódromo, suspendidos provisoriamente.&nbsp;

Del Bono y Villa Hipódromo, suspendidos provisoriamente. 

Después de casi una semana, la Liga Sanjuanina se expresó tras los hechos de violencia que se produjeron entre Del Bono-Villa Hipódromo en la Esquina Colorada. Citó a declarar a los jugadores y auxiliares de ambos equipos y por el momento todos estos están suspendidos provisoriamente.

Según lo que declara el boletín del Tribunal de Penas, se corre traslado al Club Juan B del Bono para que realice por escrito el correspondiente descargo de lo sucedido el que debe ser presentado el martes próximo hasta las 20 horas. Los jugadores que deberán presentarse serán Fabián Monla, Jair Montiveros, Santiago Cortez, Oscar Robledo (Auxiliar) y Manuel Astudillo.

En el caso de Villa Hipódromo, los clasificados a la final del ascenso sanjuanino, también quedaron suspendidos y deberán presentarse a hacer su descargo correspondiente también en el mismo tiempo. Quienes deben presentarse también son jugadores y el auxiliar: Emanuel Araya, Marcelo Vega, Lucas Divirgilio y Juan Navarro (Auxiliar).

¿Qué pasó entre Del Bono-Villa Hipódromo?

Una vez más, el fútbol sanjuanino se convirtió en el escenario de la violencia. Todo inició momentos después de la tanda de penales que Villa Hipódromo le ganó a Del Bono y, como consecuencia, los hinchas bodegueros, que no soportaron el resultado adverso, al quedarse afuera de la final por el ascenso, ingresaron a la cancha y agredieron brutalmente a los jugadores rivales.

El equipo de Rawson que se disponía a celebrar tras la conquista se vio sorprendido por la invasión de los violentos, que los golpearon salvajemente. El personal de seguridad no pudo contener a los inadaptados que, insólitamente, entraron al campo de juego sin ningún tipo de problemas y arrinconaron a los futbolistas visitantes.

Corridas, golpes y hasta piedrazos se registraron en uno de los rincones de la cancha, en donde los rawsinos quedaron a merced de unas 50 personas identificadas con los colores de Del Bono. Mientras tanto y según lo dejan ver los videos, personal policial observaba a la distancia, custodiando a la terna arbitral.

Al cabo de unos minutos y luego de que los futbolistas recibieran una paliza en manos de los salvajes, un grupo de uniformados con sus distintivos escudos y cascos avanzó hacia la zona caliente, para finalmente disuadir la muchedumbre y proteger a quienes estaban siendo ferozmente atacados.

Las imágenes son estremecedoras, al punto que fueron los propios jugadores bodegueros los que debieron auxiliar a sus colegas dada la gravedad de las lesiones que alguno de ellos presentaba. "Llamen a la ambulancia", se escuchó decir en uno de los videos que trascendió y que da muestra de la obra de los hinchas del club que deberá ser sancionado por las autoridades de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Además de las agresiones, en los alrededores de la Esquina Colorada también se registraron destrozos en las movilidades que trasladaban al equipo visitante que, por medio de los doce pasos, consiguió su pasaje a la final por el ascenso.

Más allá de las agresiones, que fueron evidentes, se desconoce si hubo personas detenidas por parte de la Policía, la que se vio completamente desbordada ante el accionar de los hinchas.

Tras la victoria de Villa Hipódromo, que durante los 90 minutos de juego no había podido sacar diferencia en el marcador con el Bodeguero, lo que le queda por delante es la final por el ascenso frente a Defensores Argentinos. Se trata del segundo ascenso a Primera, puesto que el primero ya lo consiguió Villa Ibáñez.

El encuentro que se viene será clave para las autoridades, que deberán tomar nota de lo sucedido para adoptar los recaudos necesarios y que episodios tan lamentables como este no se repitan.

