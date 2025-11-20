Video: Caruso Lombardi le pegó 'con un caño' a Di María: "Sos cómplice"

La AFA tomó este jueves una sorpresiva decisión en medio de la temporada y decidió reconocer a Rosario Central como campeón de la Liga 2025, luego de terminar en el primer puesto de la Tabla Anual de la temporada, que acumula los puntos de la fase regular de los torneos Apertura y Clausura. Con esa medida, Ángel Di María ganó el primer título desde su regreso al fútbol argentino.

La sorpresiva medida generó inmediatas reacciones en el mundo del fútbol y, entre ellas, la Ricardo Caruso Lombardi , un crítico habitual de la organización del fútbol local. “Le dieron esta Copa a Rosario Central porque tienen miedo que no salga campeón del torneo (Clausura)”, aseguró en diálogo con Nuestra Tarde de TN.

Di María asistió este jueves a las oficinas de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en Puerto Madero para recibir el trofeo junto a su compañero Jorge “Fatura” Broun, el presidente del club, Gonzalo Belloso, y su esposa Carolina Cristinziano.

El giro de la AFA en el sistema de competencia implicó la eliminación de la Supercopa Internacional, a la que Central se había clasificado por ser el equipo con más puntos en el transcurso del año.

“No hay manera de justificar este invento”, cuestionó Caruso Lombardi sobre el cambio que le significó a Central la obtención de la 13ra. estrella en su historia.

Asi mismo, el entrenador le pegó al campeón del mundo y aseguró: "Sos cómplice"