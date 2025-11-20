jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Más "Bover" no hay

El River cordobés que late en azul y oro: una historia que desafía a los gigantes del fútbol

En Bell Ville existe un club que lleva el nombre de River Plate, pero luce los colores de Boca. Una curiosidad que nació de un empate entre pasiones y que ni los propios dirigentes de los grandes pudieron revertir.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba existe un club que rompe todos los moldes futboleros: el Club Atlético y Biblioteca River Plate de Bell Ville. Su nombre representa a River, pero sus camisetas están teñidas de azul y oro, como las de Boca. Y esa combinación tan inesperada tiene una explicación que se remonta a sus orígenes.

Lee además
sarr 2025: llega el rally de cinco etapas que atravesara san juan
Pasión sobre ruedas

SARR 2025: llega el rally de cinco etapas que atravesará San Juan
un arco volvio a caerse y de milagro no fue una tragedia: sucedio en un partido de futsal
Video

Un arco volvió a caerse y de milagro no fue una tragedia: sucedió en un partido de futsal

La institución fue creada en 1923 y hoy compite en la categoría B de la Liga Bellvillense. Todo empezó con 14 jóvenes que querían dejar de jugar entre amigos para sumarse a la competencia oficial. El problema surgió cuando descubrieron que la mitad era fanática del Millonario y la otra mitad del Xeneize. Para zanjar la discusión, apelaron a la suerte: sortearon el nombre y se definió River, pero adoptando los colores del eterno rival.

image
image

Con el tiempo, esta particularidad despertó el interés de los presidentes de los dos grandes. Así lo recordó René Mangini, titular actual de la entidad, en una entrevista radial con Línea Abierta (FM 101.3), de Córdoba. Contó que -primero- Antonio Vespucio Liberti, entonces presidente del club de Núñez, quiso cambiar los colores y, más tarde, Alberto J. Armando, presidente del equipo de La Ribera, intentó que se modificara el nombre.

Sin embargo, ninguno de los históricos dirigentes pudo salirse con la suya y, en ambas ocasiones, las asambleas del club rechazaron las propuestas. Es que la identidad ya estaba forjada y nada la iba a alterar.

Y como si el ADN futbolero de Bell Ville necesitara un motivo más para el orgullo, a pocas cuadras del estadio nació uno de los inventos que cambiaron la historia del deporte: la pelota moderna. Fue en esa ciudad donde artesanos visionarios reemplazaron los viejos tientos externos y crearon un balón más redondo, liviano y preciso, que luego conquistó las canchas del mundo. Así, mientras River de Bell Ville desafía la lógica vistiendo los colores del rival eterno, la cuna del fútbol argentino late a su alrededor, recordándole a todos que este barrio humilde dejó una huella gigante en el deporte más popular del planeta.

Temas
Seguí leyendo

La Liga Sanjuanina suspendió provisoriamente a los jugadores de Del Bono y Villa Hipódromo

Video: Caruso Lombardi le pegó 'con un caño' a Di María: "Sos cómplice"

Paso de Los Andes se quedó con el mata mata ante Rincón y es el bicampeón de Albardón

"Una estrella más para el club": el efusivo festejo de Di María sobre el título con Rosario Central

La AFA le entregó el trofeo de 'Campeón de Liga' a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual

Perona negó que la Federación manejara el subsidio de Del Bono: "Cada club rinde lo suyo, nosotros no tocamos nada"

UPCN arrancó con fuerza el Tour 2: contundente 3-0 a Boca en Tucumán

Mundial 2026: la FIFA sorteó los partidos de los Repechajes que definirán a los últimos 6 clasificados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en del bono dicen que el subsidio no rendido lo manejo la federacion y que ellos tenian que juntar las boletas
Polémica en el ciclismo

En Del Bono dicen que el subsidio no rendido lo manejó la Federación y que ellos tenían que juntar las boletas

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025. video
¡Es hoy!

Fiesta Nacional del Sol 2025: la guía definitiva con todo lo que tenés que saber para ser parte del festejo

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel video
Crimen en Santa Lucía

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel

 Imagen ilustrativa
Inseguridad

Brutal ataque de motochorros a una periodista sanjuanina en Desamparados

Qué día de la semana se espera una máxima de 27° y cielo despejado en San Juan
Clima

San Juan espera un jueves de calor intenso y viento que trae alerta

Te Puede Interesar

Instalaciones precarias y en mal estado, la combinación mortal de la tragedia en Las Chacritas
Investigación

Instalaciones precarias y en mal estado, la combinación mortal de la tragedia en Las Chacritas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego, ante la suspensión de la feria: del tuvimos que tomar decisiones a la confirmación del domingo
Declaraciones

Orrego, ante la suspensión de la feria: del "tuvimos que tomar decisiones" a la confirmación del domingo

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento
En la vía pública

Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento

La mujer denunciada, Mónica Paredes Narváez.
Traición y fraude

Mala amiga: ayudó a su vecina del Médano y de paso la estafó con dos préstamos; ahora debe devolver $1.300.000