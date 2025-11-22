sábado 22 de noviembre 2025

Lanús y el sueño intacto de conseguir la Sudamericana: horario y formación

El Granate volverá a jugar una final de este torneo y se esperanza por levantarlo por segunda vez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Lanús y Atlético Mineiro jugarán este sábado desde las 17.00 en el Estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción, por la final de la Copa Sudamericana. El Granate llega tras un gran final de temporada que buscará coronar con el título, pero para eso deberá superar al elenco dirigido por Jorge Sampaoli en el duelo definitorio. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llega Lanús y Atlético Mineiro

Lanús viene de derrotar 3 a 1 a Atlético Tucumán en un duelo que le permitió clasificar como segundo de la Zona B a los playoffs del Torneo Clausura, donde se verá las caras con Tigre. El Grana afronta este compromiso en medio de un muy buen semestre en el que perdió sólo uno de sus últimos 13 partidos (2 a 1 en el clásico con Banfield). Su trayecto en el torneo comenzó en el Grupo G, en el que clasificó como puntero invicto imponiéndose a Vasco Da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello, su camino a la final continuó y dejó regados a Central Córdoba por penales, a Fluminense con un triunfazo en el Maracaná y a la U. de Chile en un partido caliente en La Fortaleza, que se definió por un gol de Rodrigo Castillo.

Por otro lado, el año del Galo no tuvo tantos puntos positivos, tuvo dos entrenadores y a pesar de haber ganado el Campeonato Mineiro con autoridad, cayó goleado por Cruzeiro, su clásico rival, en cuartos de la Copa de Brasil y marcha décimo en el Brasileirao, alejado de los puestos que otorgan una plaza en la próxima Copa Libertadores, por lo que su última baza para poder disputar la competencia en la que fue subcampeón en 2024 será el éxito ante Lanús. Su camino a la final fue más discreto, quedó segundo en un Grupo H liderado por Cienciano y tuvo que jugar los playoffs, allí venció por penales a Atlético Bucaramanga. Una vez en octavos, tachó a Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle.

La probable formación de Lanús vs. Atlético Mineiro, por la Copa Sudamericana.

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

El posible once de Atlético Mineiro vs. Lanús, por la Copa Sudamericana.

Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu. DT: Jorge Sampaoli.

Lanús vs. Atlético Mineiro, por la Copa Sudamericana: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 17.00
  • Árbitro: Piero Maza
  • VAR: Juan Lara
  • TV: ESPN y D Sports
  • Estadio: Defensores del Chaco (Asunción)

