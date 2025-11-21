viernes 21 de noviembre 2025

Nueva medida

En medio de la polémica, la AFA creó un nuevo torneo y serán 8 los títulos a partir de la temporada 2026

Desde el próximo año, la “Recopa de Campeones” se sumará al calendario de competencias oficiales de la primera división.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de la polémica por el título otorgado a Rosario Central en las oficinas de la Liga Profesional, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la creación de la “Recopa de Campeones”, un nuevo torneo que debutará en 2026 y que elevará a ocho la cantidad de títulos oficiales en disputa por temporada.

La flamante competencia, que fue oficializada mediante el Boletín N° 6795, reunirá a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Si algún equipo repite título, el lugar será ocupado por el subcampeón correspondiente. El torneo se jugará todos los años en estadios designados por la AFA y tendrá un formato de tres partidos.

En caso de empate, la definición será por penales. El sistema de puntos también trae novedades:

  • 3 puntos para el que gane en los 90 minutos
  • 2 puntos para el que gane por penales
  • 1 punto para el que pierda por penales
  • 0 puntos para el que pierda en tiempo reglamentario

Si hay igualdad en puntos, el campeón se definirá por diferencia de gol, goles a favor, goles en contra y, si hace falta, por el puntaje Fair Play.

Qué equipos podrán jugar y cómo se organizará

Para participar, los clubes deberán inscribir a sus jugadores en los registros de la AFA y cumplir con las sanciones del Tribunal de Disciplina Deportiva. La organización, los gastos y los premios económicos estarán a cargo de la AFA, que busca darle un nuevo atractivo al calendario local.

Todos los títulos que estarán en juego desde 2026

Con la llegada de la Recopa de Campeones, serán ocho los trofeos oficiales que podrá ganar un club argentino en una misma temporada. El listado completo incluye:

  • Torneo Apertura (mismo formato que en 2025)
  • Torneo Clausura
  • Campeón de Liga (el equipo que más puntos sume en la tabla general anual)
  • Trofeo de Campeones (el campeón del Apertura vs. el campeón del Clausura, a partido único en cancha neutral)
  • Supercopa Internacional (el Campeón de Liga frente al ganador del Trofeo de Campeones)
  • Copa Argentina
  • Supercopa Argentina (el ganador del Trofeo de Campeones frente al campeón de Copa Argentina)
  • Recopa de Campeones (la nueva competencia que reunirá a los campeones de copas nacionales e internacionales)
