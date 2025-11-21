Los cinco momentos de Melisa Mulet durante su rica cosecha de títulos en Colombia

Melisa Mulet aún está tratando de asimilar la excelente participación que firmó semanas atrás en San Marta, Colombia. Una ciudad a la que acudió para representar a San Juan y toda Argentina en el 3° Campeonato Mundial de WTTSDU Tang Soo Do.

La tangsoodista sanjuanina, que se presentó a la cita ecuménica sin terminar de recuperarse de un desgarro en la espalda, ganó dos medallas de oro, dos platas y la Copa de Campeones de Campeones.

Invitada por Tiempo de San Juan a repasar los momentos más felices –o destacados- que vivió en territorio cafetero, Meli los repasó con una total alegría en su voz y su corazón.

image

Los cinco momentos en Santa Marta

“La primera competencia fue en ‘Formas Tradicionales’, donde competí con maestras de Estados Unidos y de Chile. Fue el primer oro que gané y la verdad que estuvo muy bueno. Fue el primer resultado con un excelente puntaje. Tenía muchos nervios, mucha ansiedad y el desgarro con el que llegué al Mundial me dolía, pero igualmente pude lograr en la primera competencia la primera medalla de oro”. “Mi segunda competencia fue en ‘Formas con Armas’, todo esto en categoría maestro. Era la 1:00 de la mañana de acá de Argentina y yo estaba ya compitiendo en Santa Marta, Colombia, en el Mundial”. “Mi tercera competencia fue el ‘Combate al punto’, donde tuve un gran desempeño en mi combate. Fui alabada por todos mis colegas -maestros de Estados Unidos, Venezuela y México- Terminé muy contenta por conquistar la medalla de plata. Más allá de mi lesión, que prácticamente no me dejaba mover, terminé muy feliz por la competencia”. image

“La última competencia fue en ‘Defensa personal’, que estuvo muy bueno. Fui la única mujer, la única maestra en esa categoría en la que también entraban los hombres. Hubo maestros de México, Venezuela y Chile. Saqué oro porque tuve una gran participación, me destaqué bastante. Terminé muy contenta”.“La competencia más importante de todas es la Champions, que es la Copa Campeones de Campeones. Fue la única maestra entre todos los hombres y la verdad que me sentí muy bien, fue muy emocionante. Mis colegas son excelentes, de un altísimo nivel y antes de empezar la competición tenía mis expectativas. Pero después todo estuvo tan peleado que por momentos veía muy complicado lograrlo. Cuando todo terminó y me dijeron que era la ganadora me llevé una gran sorpresa y me entró una felicidad enorme. No lo podía creer y lo terminé celebrando por todo lo alto”.

La yapa

image Germán Álvarez, en el centro, también firmó una buena participación en Santa Marta, Colombia.

Germán Álvarez, alumno de Melisa Mulet, sacó medalla de plata en combate, medalla de plata en formas tradicionales y medalla de plata en formas con armas. “Además, este Mundial estuve como juez y árbitro. Y también estuve evaluando a diferentes maestros y profesores que dieron exámenes a nivel internacional. Estuve en la mesa evaluadora junto con mi maestro Patricio Saavedra, que es el que guía el examen”, completó Melisa.