viernes 21 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Talento deportivo

Los cinco momentos de Melisa Mulet durante su rica cosecha de títulos en Colombia

La sanjuanina repasó lo vivido en Santa Marta hace un par de semanas y resaltó el orgullo de representar de la mejor manera a San Juan y el país en el 3° Campeonato Mundial de WTTSDU Tang Soo Do.

Por Jorge Balmaceda Bucci
Melisa Mulet, posando con todas sus medallas y el gran trofeo de Campeona de Campeones en la playa de Santa Marta, Colombia.

Melisa Mulet, posando con todas sus medallas y el gran trofeo de Campeona de Campeones en la playa de Santa Marta, Colombia.

Melisa Mulet aún está tratando de asimilar la excelente participación que firmó semanas atrás en San Marta, Colombia. Una ciudad a la que acudió para representar a San Juan y toda Argentina en el 3° Campeonato Mundial de WTTSDU Tang Soo Do.

Lee además
la resurreccion de punteto: nuevas disciplinas, titulos y una reconstruccion a pulmon
Pura pasión

La resurrección de Punteto: nuevas disciplinas, títulos y una reconstrucción a pulmón
Las declaraciones de Franco Colapinto tras quedar 16º en el Gran Premio de México.
Fórmula 1

Colapinto, sincero en Las Vegas: "Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche"

La tangsoodista sanjuanina, que se presentó a la cita ecuménica sin terminar de recuperarse de un desgarro en la espalda, ganó dos medallas de oro, dos platas y la Copa de Campeones de Campeones.

Invitada por Tiempo de San Juan a repasar los momentos más felices –o destacados- que vivió en territorio cafetero, Meli los repasó con una total alegría en su voz y su corazón.

image

Los cinco momentos en Santa Marta

  1. “La primera competencia fue en ‘Formas Tradicionales’, donde competí con maestras de Estados Unidos y de Chile. Fue el primer oro que gané y la verdad que estuvo muy bueno. Fue el primer resultado con un excelente puntaje. Tenía muchos nervios, mucha ansiedad y el desgarro con el que llegué al Mundial me dolía, pero igualmente pude lograr en la primera competencia la primera medalla de oro”.
  2. “Mi segunda competencia fue en ‘Formas con Armas’, todo esto en categoría maestro. Era la 1:00 de la mañana de acá de Argentina y yo estaba ya compitiendo en Santa Marta, Colombia, en el Mundial”.
  3. “Mi tercera competencia fue el ‘Combate al punto’, donde tuve un gran desempeño en mi combate. Fui alabada por todos mis colegas -maestros de Estados Unidos, Venezuela y México- Terminé muy contenta por conquistar la medalla de plata. Más allá de mi lesión, que prácticamente no me dejaba mover, terminé muy feliz por la competencia”.
    image

“La última competencia fue en ‘Defensa personal’, que estuvo muy bueno. Fui la única mujer, la única maestra en esa categoría en la que también entraban los hombres. Hubo maestros de México, Venezuela y Chile. Saqué oro porque tuve una gran participación, me destaqué bastante. Terminé muy contenta”.“La competencia más importante de todas es la Champions, que es la Copa Campeones de Campeones. Fue la única maestra entre todos los hombres y la verdad que me sentí muy bien, fue muy emocionante. Mis colegas son excelentes, de un altísimo nivel y antes de empezar la competición tenía mis expectativas. Pero después todo estuvo tan peleado que por momentos veía muy complicado lograrlo. Cuando todo terminó y me dijeron que era la ganadora me llevé una gran sorpresa y me entró una felicidad enorme. No lo podía creer y lo terminé celebrando por todo lo alto”.

La yapa

image
Germán Álvarez, en el centro, también firmó una buena participación en Santa Marta, Colombia.

Germán Álvarez, en el centro, también firmó una buena participación en Santa Marta, Colombia.

Germán Álvarez, alumno de Melisa Mulet, sacó medalla de plata en combate, medalla de plata en formas tradicionales y medalla de plata en formas con armas. “Además, este Mundial estuve como juez y árbitro. Y también estuve evaluando a diferentes maestros y profesores que dieron exámenes a nivel internacional. Estuve en la mesa evaluadora junto con mi maestro Patricio Saavedra, que es el que guía el examen”, completó Melisa.

Temas
Seguí leyendo

Vandalizaron un mural de Ángel Di María en la entrada del club rosarino en el que empezó a jugar al fútbol

Liga Universitaria: tras un finde pasado repleto de acción, la actividad se reduce mucho en El Palomar

En medio de la polémica, la AFA creó un nuevo torneo y serán 8 los títulos a partir de la temporada 2026

El River cordobés que late en azul y oro: una historia que desafía a los gigantes del fútbol

SARR 2025: llega el rally de cinco etapas que atravesará San Juan

Un arco volvió a caerse y de milagro no fue una tragedia: sucedió en un partido de futsal

La Liga Sanjuanina suspendió provisoriamente a los jugadores de Del Bono y Villa Hipódromo

Video: Caruso Lombardi le pegó 'con un caño' a Di María: "Sos cómplice"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Gentileza  Rosario3 
Club El Torito

Vandalizaron un mural de Ángel Di María en la entrada del club rosarino en el que empezó a jugar al fútbol

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025
Galería de fotos

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?
Pronóstico

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?

Cayó banda dedicada a vender aves autóctonas en Sarmiento: rescataron 36 animales entre jaulas y trampas
Allanamiento

Cayó banda dedicada a vender aves autóctonas en Sarmiento: rescataron 36 animales entre jaulas y trampas

El Parque Industrial de Albardón se agranda con la radicación de empresas del Cluster Berazategui.
Inversiones

El desembarco que mueve el tablero industrial en Albardón: quiénes llegan, de donde vienen y por qué

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio
Tragedia en Las Chacritas

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio

Te Puede Interesar

Esta fiesta tiene los ingredientes que los sanjuaninos necesitamos: Orrego celebró la edición 2025 de la FNS
Acto de apertura

"Esta fiesta tiene los ingredientes que los sanjuaninos necesitamos": Orrego celebró la edición 2025 de la FNS

Por Redacción Tiempo de San Juan
La resurrección de Punteto: nuevas disciplinas, títulos y una reconstrucción a pulmón
Pura pasión

La resurrección de Punteto: nuevas disciplinas, títulos y una reconstrucción a pulmón

Importante movimiento en Pocito para la día II de la Fiesta Nacional del Sol
El ventarrón ya es pasado

Importante movimiento en Pocito para la día II de la Fiesta Nacional del Sol

Atraparon a cuatro mendocinos con cocaína de máxima pureza y muchos billetes en Pocito
Policía Federal

Atraparon a cuatro mendocinos con cocaína de máxima pureza y muchos billetes en Pocito

En exclusiva: así sonó San Juan por mi sangre en la intimidad de los 50 guitarristas del espectáculo central
Piel de gallina

En exclusiva: así sonó "San Juan por mi sangre" en la intimidad de los 50 guitarristas del espectáculo central