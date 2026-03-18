Ecuador desmintió a Gustavo Petro y negó haber bombardeado Colombia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el Ministerio de Defensa de ese país negaron que se hayan realizado bombardeos en territorio colombiano durante operaciones contra grupos criminales, en respuesta a la denuncia formulada la víspera por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

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En su cuenta de la red social X, el mandatario ecuatoriano respondió que lo dicho por Petro es falso y que las operaciones contra el “narcoterrorismo” se llevan a cabo en territorio ecuatoriano.

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas. Estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, escribió Noboa.

Agrega que, junto a la cooperación internacional, se están “bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador informó en un comunicado que las operaciones militares ejecutadas por las Fuerzas Armadas se desarrollan única y exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano de manera responsable y soberana.

“Nuestro combate está dirigido exclusivamente contra los grupos armados organizados, las economías ilícitas y el narcotráfico que amenazan la seguridad y la tranquilidad de las familias ecuatorianas”, señaló el comunicado.

La institución militar destacó que Ecuador continúa atacando con fuerza a las estructuras criminales que intentan crear caos dentro del territorio nacional.

“Seguiremos en esta lucha firme y decidida junto al respaldo de países aliados que comparten este mismo compromiso”, apuntó.

El cruce de declaraciones entre Petro y Noboa ocurre en medio de una guerra comercial entre ambos países por la aplicación de aranceles recíprocos de hasta el 50%, que elevó la tensión y perjudica a ciudadanos y sectores productivos.

La confrontación surgió cuando Ecuador acusó a Colombia de descuidar el control de la frontera común de 586 kilómetros, donde, según las autoridades ecuatorianas, operan grupos armados ilegales y redes de narcotráfico.