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Relaciones complicadas

Petro aseguró que Colombia está siendo bombardeada desde Ecuador: "No queremos ir a una guerra"

El mandatario le pidió la semana pasada en una llamada telefónica a su par estadounidense, Donald Trump, que "actúe y llame al presidente de Ecuador".

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este lunes que su país está siendo bombardeado desde Ecuador, luego de que fuese hallada una bomba "tirada desde un avión" cerca de la frontera con ese país.

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"Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados", expresó el mandatario durante un consejo de ministros.

La denuncia de Petro ocurre en medio de la guerra comercial entre ambos países, que inició en enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al anunciar la imposición de una "tasa de seguridad" del 30% a importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Colombia respondió con aranceles a 73 productos y cortó el suministro de electricidad a Ecuador, por lo que el Gobierno de Noboa aumentó la tarifa que cobraba por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos. Además, desde el 1 de marzo subió el gravamen al 50%.

En su denuncia de este lunes sobre el hallazgo de una bomba, Petro manifestó que "van muchos estallidos" y dijo que pronto hará pública "una grabación" que le llegó a su Gobierno desde Ecuador sobre lo ocurrido.

El mandatario señaló además que le pidió la semana pasada en una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "actúe y llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra".

"La soberanía nacional se respeta (...) La bomba está activa, entonces es peligrosa y tenemos que tomar las decisiones del caso", añadió Petro.

La semana pasada, Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo con el que formalizaron la apertura de la primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en el país andino, que tendrá como objetivo apoyar en el combate contra los grupos del crimen organizado internacional.

Además de la apertura de la oficina, se creó una nueva unidad policial que permitirá a ambos países mejorar su capacidad conjunta para "identificar, desmantelar, y llevar ante la Justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas, y financian el terrorismo", de acuerdo a la información proporcionada entonces por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

Este acuerdo se suma a las operaciones militares conjuntas que ambos países iniciaron a principios de mes en Ecuador contra organizaciones "terroristas", en las que bombardearon y destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la desmovilizada guerrilla colombiana de las FARC.

FUENTE: Clarín

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